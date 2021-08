Die Skulptur steht in den Giardini della Marinaressa in Venedig. Fotos: Block Research Group

Andres Herzog 28.07.2021 14:37

Die Architekturbiennale in Venedig läuft noch bis im November. Wie schon an der Ausgabe 2016 zeigt die Block Research Group der ETH auch dieses Jahr ihr ganzes statisches Können. Damals hatten die Forscher eine Druckbogenkonstruktion aus Natursteinen gebaut. Diesmal errichten sie in den Giardini della Marinaressa zusammen mit Zaha Hadid Architects eine begehbare Treppenskulptur, die aus 3d-gedruckten Betonelementen zusammengesetzt ist. Die Bausteine halten ohne Mörtel und Armierung, einzig dank der Druckkräfte zusammen. Nach einem ähnlichen Prinzip entwickeln die ETH-Ingenieure zusammen mit Holcim Deckenelemente, die drei Mal weniger Beton und zehn Mal weniger Stahl benötigen sollen. Die digital berechneten Bögen könnten also künftig auch bei alltäglicheren Konstruktionen helfen Material zu sparen.