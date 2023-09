Die neue Treppe verbindet den Gewölbekeller mit dem ersten Obergeschoss. Fotos: Olivier Di Giambattista

Marion Elmer 02.09.2023

Beschwingt unter schweren Bögen Das Architekturbüro Lacroix Chessex hat eine Genfer Stadtvilla aus dem Jahr 1868 in eine Kindertagesstätte umgebaut. Ein Glücksfall für Gebäude und Kinder. 02.09.2023

Nach Wermut riecht es im alten Gewölbekeller längst nicht mehr. Kinderlachen erfüllt die unteren Geschosse der Villa im Genfer Stadtteil Eaux-Vives. Es ist Mittag, die Kinder und die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte sitzen an Tischchen, die unter dem schweren Tonnengewölbe noch kleiner wirken. Durch grosse Glasfenster in den Eingangsportalen strömt Licht in den Raum, der einst wohl düster und muffig war. Weisse Wände, helle Böden und hellblaues Mobiliar tragen zur heiteren Atmosphäre bei. Via Lift oder Treppe erreicht man ein gedrungenes Zwischengeschoss, wo geschickt zusätzlicher Raum zum Spielen untergebracht wurde. Eine Rutschbahn führt zurück in den Gewölbekeller, der auch als Eingang und Garderobe dient. Lacroix Chessex haben dafür spezielle Garderobenständer und als Schränke getarnte Kinderwagenabstellplätze entwickelt. ###Media_2### ###Media_3### Das eigentliche Kunststück aber ist eine zentrale freistehende Treppe, die ins erste Obergeschoss führt. Dafür mussten die Architekten das Natursteingewölbe durch massgefertigte Metallbögen verstärken, um es durchbrechen zu können. Oben finden sich die Räume für vier Kindergruppen: Neben einem grossen Spielzimmer gibt es für jede zwei Schlafräume und einen Sanitärraum. Die Zimmer der Babygruppen grenzen an die gedeckte Veranda und den Garten, die grösseren Kinder sind in den Obergeschossen der beiden Seitenflügel untergebracht. ###Media_4### ###Media_1### Der Architekt Philippe Ami Goetz erbaute die stattliche Anlage 1868 für die Fabrikantenfamilie Fert. Deren Wermutgeschäft lief so gut, dass sie sich die Stadtvilla mit einem halb unterirdischen Tonnengewölbe als Lagerraum erstellen liess. In den oberen Etagen waren die Wohn- und Büroräume der Familie untergebracht, in den Seitenflügeln Produktion und Brennerei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die Verkaufszahlen aber zu sinken – di...