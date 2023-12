Die Westfassaden der Telli wurde im Zuge der Sanierung erneuert. Unterschiede zu früher sind kaum erkennbar. Fotos: Karin Gauch und Fabien Schwartz

Für die Sanierung der Wohnsiedlung Telli in Aarau erhalten Meili, Peter & Partner bei den ‹Besten 2023› eine Anerkennung in der Kategorie Architektur.

Grosssiedlungen der Nachkriegszeit gelten als soziale Brennpunkte, als Energieschleudern und anonyme Wohnmaschinen. Eine davon ist die Telli in Aarau, in der sich 1258 Wohnungen auf vier gestufte Zeilenbauten verteilen. Doch entgegen den Vorurteilen herrscht in der Telli keine steinerne Tristesse. Zwischen den Wohnzeilen erstreckt sich weitläufiges Grün, unter alten Bäumen liegen Sport- und Spielplätze, Kindergarten und Quartiertreff. Viele «Tellianer», wie sich die Bewohner und Bewohnerinnen nennen, fühlen sich in der Siedlungsgemeinschaft wohl. ###Media_2### Wie lässt sich die Telli sanieren, ohne dass ihre sozialen Strukturen zerstört werden? Das fragte sich die AXA, Eigentümerin der beiden mittleren Wohnzeilen, vor bald zehn Jahren. Energieschleudern waren die Häuser nämlich tatsächlich: Die Ortbetonstruktur war kaum gedämmt, und die Heizung verschlang beträchtliche Gasmengen. Zur sozialen Frage gesellte sich ein weiterer Knackpunkt: Die 1970 von den Architekten Marti + Kast entworfene Telli steht unter Ensembleschutz, und der verlangt den Erhalt ihres einheitlichen Erscheinungsbilds. Das Planungsteam um Meili, Peter & Partner fand eine scheinbar simple Lösung. Es liess die Dächer, Untersichten und geschlossenen Stirnfassaden isolieren und ersetzte die Längsfassaden aus Holz und Glas durch eine ähnliche Fassade, die über bessere Dämmwerte verfügt. Auch die neuen, thermisch vom Rohbau getrennten Westbalkone unterscheiden sich kaum von den alten. Dass sie 90 Zentimeter tiefer sind, merkt nur, wer genau hinschaut. Für die Wohnqualität ist die Mehrtiefe ein deutliches Plus. ###Media_3### Hinter der simplen Lösung steckt eine planerische Grossleistung. Die 581 Wohnungen blieben während der dreijährigen Bauzeit bewohnt. Nur als ihre Fenster und Balkone ausgetauscht wurden, zogen die Mieterinnen für zehn Tage aus. Um Verzögerungen zu vermeiden, ...