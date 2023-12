Design, Hase in Gold: Interior & Farbkonzept Bildungszentrum ZAG; Kueng Caputo, Zürich (Foto: Paola Caputo)

An der Preisverleihung der ‹Besten 2023› hat Hochparterre heute Abend im Museum für Gestaltung Zürich die besten Projekte des Jahres in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur ausgezeichnet. In der Kategorie Architektur gewinnt Umnutzung ‹Wohnen im ehemaligen Weinlager› in Basel von Esch Sintzel Architekten. Der goldene Hase in Design geht ans Designduo Kueng Caputo für das Interior- und Farbkonzept des Bildungszentrums ZAG in Winterthur. Für Innenhof der ‹Pièce urbaine E› in Plaines-du-Loup Lausanne wird das Büro Approches mit dem goldenen Hasen in der Kategorie Landschaftsarchitektur ausgezeichnet. Das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für junge Architektur erhält die Basler Architektin Norma Tollmann für das Wohnhaus ‹Stadtkind Basel›.

Die Dezemberausgabe der Zeitschrift Hochparterre stellt alle prämierten Projekte vor. Die Preisverleihung steht online als Videoaufzeichnung zur Verfügung. Alle prämierten Projekte auf einen Blick:



Architektur: Hase in Gold

Umnutzung ‹Wohnen im ehemaligen Weinlager›, Basel

Esch Sintzel Architekten, Zürich

Bauherrschaft: Stiftung Habitat, Basel

Architektur, Hase in Gold: Umnutzung ‹Wohnen im ehemaligen Weinlager› Basel; Esch Sintzel Architekten, Zürich (Foto: Paolo Corsini).

Architektur: Hase in Silber

Schulhaus Wallrüti, Winterthur ZH

Schneider Studer Primas, Zürich

Bauherrschaft: Stadt Winterthur

Architektur, Hase in Silber: Schulhaus Wallrüti, Winterthur; Schneider Studer Primas, Zürich (Foto: Nik Spörri)

Architektur: Hase in Bronze

Wohnhaus für Studierende ‹9 plateaux›, Genf

Atelier Bonnet, Genf

Bauherrschaft: Fondation universitaire pour le logement des étudiants

Architektur, Hase in Bronze: Wohnhaus für Studierende ‹9 plateaux›, Genf; Atelier Bonnet, Genf. (Foto: Yves André)



Design: Hase in Gold

Interior & Farbkonzept Bildungszentrum ZAG

Kueng Caputo, Zürich

Design, Hase in Gold: Interior & Farbkonzept Bildungszentrum ZAG; Kueng Caputo, Zürich (Foto: Paola Caputo)

Design: Hase in Silber

Kunst-und-Bau-Installation ‹MMXXII›

Dimitri Bähler Studio

Design, Hase in Silber: Kunst-und-Bau-Installation ‹MMXXII›; Dimitri Bähler Studio (Foto: Noémie Soriano)

Design: Hase in Bronze

Zirkulärer Rucksack ‹Mono [PA6]›

Freitag, Zürich, in Co-Kreation mit Jeffrey Siu (UK)

Design, Hase in Bronze: Zirkulärer Rucksack ‹Mono [PA6]›; Freitag, Zürich, in Co-Kreation mit Jeffrey Siu (UK) (Foto: Elias Bötticher)



Landschaftsarchitektur: Hase in Gold

Innenhof der ‹Pièce urbaine E›, Lausanne VD

Approches, Lausanne

Bauherrschaft: SCCH Le Bled, La Meute, Logement idéal, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Jaguar Realestate, Lausanne

Landschaftsarchitektur, Hase in Gold: Innenhof der ‹Pièce urbaine E›, Lausanne VD; Approches, Lausanne (Foto: Nicolas Delaroche)

Landschaftsarchitektur: Hase in Silber

Gartensequenz Hochschulgebiet Zürich Zentrum, Zürich

Mavo Landschaften, Zürich

Bauherrschaft: Universität Zürich, Direktion Immobilien und Betrieb

Landschaftsarchitektur, Hase in Silber: Gartensequenz Hochschulgebiet Zürich Zentrum, Zürich; Mavo Landschaften, Zürich (Foto: Markus Frietsch)

Landschaftsarchitektur: Hase in Bronze

Vorpark Holligen, Bern

ORT AG, Zürich

Bauherrschaft: Stadt Bern, Stadtgrün

Landschaftsarchitektur, Hase in Bronze: Vorpark Holligen, Bern; ORT AG, Zürich (Foto: Pipaluk Minder)



Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur

Wohnhaus ‹Stadtkind Basel›, Basel

Norma Tollmann Architektin, Basel

Bauherrschaft: Mietshäuser Syndikat, Basel

Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur: Wohnhaus ‹Stadtkind Basel›, Basel; Norma Tollmann Architektin, Basel (Foto: Julian Salinas)

Die Besten 2023 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.