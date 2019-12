Für die höheren Klassen steht ein abschliessbares Fach zur Verfügung, in dem die Kinder ihre Siebensachen verstauen können. Was zur Bewegung animiert, dient auch mal als Hocker. Fotos: Weisswert

Meret Ernst 04.12.2019 08:04

Kurz vor der Zehn-Uhr-Pause ist es ruhig in den breiten Gängen des Schulhauses im Basler St. Johann-Quartier. Bunte Jacken hängen an den Garderoben. 13 Primarklassen sind auf drei Geschossen untergebracht, eine Tagesstruktur befindet sich nebenan. Das Gebäude von Kantonsbaumeister Heinrich Reese wurde ab 1886 errichtet und dient seither als Primarschulhaus – lange Jahrzehnte trennte in der Mittelachse des Gebäudes eine Wand die Buben- von der Mädchenschule. Heute sind es gemischte Klassen, die hier unterrichtet werden. ###Media_3### Über den mittig gelegenen Eingang betritt man das Schulhaus. Es hallt in den hohen Gängen. Hier entfalten sich seit April in den breiten, grosszügig belichteten Korridoren ‹Lernlandschaften›, vielfältig nutzbare Lern- und Aufenthaltsorte. Sie rhythmisieren die Korridore, bieten Durch- und Aussicht, integrieren Garderoben und – für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe – abschliessbare Garderobenkästen. Und vor allem stellen sie abwechslungsreiche An...