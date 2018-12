Trailer des Computerspiel-Prototyp ‹GenoTerra›

Master-Student Mihajlo Nenad gewinnt an der Forschungskonferenz ‹CHI PLAY› in Melbourne den ‹People’s Choice Award›. Er untersuchte, wie eine Einzelperson ein ‹Open-World›-Computerspiel designen kann.

Mihajlo Nenad* 11.12.2018 13:28

Die ‹CHI PLAY›-Konferenz will Kunst, Wissenschaft und Informationstechnologie in Computerspielen fördern. Die Vorträgen der Forscherinnen und Forscher von internationalen Universitäten, Hochschulen und Institutionen zeigten, wie aktiv das Medium ‹Game› im wissenschaftlichen Kontext behandelt wird. Vor allem bei den australischen und nordamerikanischen Beiträgen war die enge Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlerinnen und ihren Industriepartnern spürbar.

Ich wurde als einer von fünf Finalisten der ‹Student Game Design Competition› nach Melbourne eingeladen. In einem einminütigen Pitch konnte ich meine Spielidee präsentieren. Dann gaben die Jury und die Konferenz-Teilnehmer ihre Stimme ab. Am letzten Tag der Konferenz wurden die Gewinner bekanntgegeben und ich bin sehr stolz, den ‹People’s Choice Award› und einen von Electronic Arts gesponserten Preis für meine Arbeit erhalten zu haben.

An der Forschungskonferenz ‹CHI PLAY 2018› in Melbourne hatte ich das Vergnügen meine Masterarbeit ‹Designing Game Worlds› und den daraus entstandenen Prototyp des Computerspiel ‹GenoTerra› vorzustellen. Meine Arbeit entstand aus der Motivation heraus, als Einzelperson ein ‹Open-World-Game› zu designen und dabei einen möglichst hohen Grad gestalterischer Kohärenz zu erreichen. ‹Open-World-Games› unterhalten den Spieler durch die schiere Grösse ihrer frei begehbaren Spielwelt für unzählige Stunden. An solchen Produktionen arbeiten in der Regel grosse Teams von Spezialisten. Eine Alternative dazu bietet die prozedurale Generierung, bei der eine Software die Inhalte erstellt.

* Mihajlo Nenad studierte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel Kunst- und Designvermittlung und schloss 2018 am Institut Integrative Gestaltung den Master in Arts in Design ab.

