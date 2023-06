Kein gutes Zeichen: Etliche Wettbwerbsverfahren müssen mit dem roten Smiley Vorlieb nehmen.

In der Ostschweiz sind gute Wettbewerbe rar Die Platform BWA bewertet die Qualität von Wettbewerben und Ausschreibungen. Traurige rote Smileys stehen für ungenügende oder inakzeptable Verfahren. In der Ostschweiz werden es immer mehr. 29.06.2023 12:02

Um die Wettbewerbskultur in der Ostschweiz ist es schlecht bestellt. Die Gemeinde Rorschacherberg beispielsweise plant einen Erweiterungsbau für die Schulanlage Wildenstein und lässt vom Architekturbüro, das für die Machbarkeitsstudie zuständig war, auch das Bauprojekt ausarbeiten. In Rorschach wurde der Auftrag für eine Turnhalle direkt vergeben. In Sirnach wird für den Neubau einer Dreifachturnhalle statt eines offenen Projektwettbewerbs nach SIA 142 eine zweistufige TU-Submission ausgeschrieben. Bad Ragaz plant einen «Neubau Werkhof und Feuerwehrdepot», also wiederum eine Aufgabe mit städtebaulichem und architektonischem Anspruch, schreibt dafür aber keinen Projektwettbewerb aus, sondern ein Planerwahlverfahren. Ähnlich sieht es in Lütisburg aus, wo für den Bau einer Mehrzweckhalle ein Planerwahlverfahren angewendet wird. Der Blick auf die Plattform BWA (Beobachter für Wettbewerbe und Ausschreibungen, gegründet von SIA und BSA) ist erschreckend: Wo man gerne viele grüne Smileys (= richtiges, regelkonformes und ergo faires Verfahren nach SIA Norm) sehen würde, reihen sich in der Region Ostschweiz die traurigen Mienen der roten Smileys (= nicht richtiges, nicht regelkonformes und nicht faires Verfahren) aneinander. Die Fachvereine sind alarmiert. Letzte Woche meldete sich Daniel Cavelti, Präsident der SIA-Sektion St.Gallen/Appenzell im St. Galler Tagblatt zu Wort: «Es ist ärgerlich, weil Städte und Gemeinden vorwiegend mit ihnen genehmen, vertrauten Architekturbüros arbeiten, anstatt daran interessiert zu sein, das qualitativ beste Projekt zu finden, sowohl inhaltlich als auch kulturell und wirtschaftlich.» Viele gingen davon aus, dass es eine gute Lösung gebe, wenn sie den verantwortlichen Planer für ein Projekt bereits kennen würden und scheuten deshalb das offene Verfahren. «Meine Erfahrungen zeigen», so Cavelti, «dass durch einen Wettbew...