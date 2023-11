Peter Ess in seinem ‹Aktionsraum›. In diesem Ladenlokal in Zürich-Wiedikon arbeiten er und seine Frau Erika Ess-Ochsner seit mehr als 50 Jahren. Fotos: Urs Walder

Debattieren aus Leidenschaft

Im Rückspiegel erzählt Peter Ess (78) wie er das Wettbewerbswesen und das genossenschaftliche Bauen in Zürich zur Blüte gebracht hat. Der einstige Amtschef ist nach wie vor gefragt als Jurypräsident.

Daniel Kurz 19.11.2023 08:00