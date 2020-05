Herberge und Gemeindehaus: So soll sich der Port Gitana in Zukunft präsentieren.

Zwei Häuser am Genfersee Die kleine Ortschaft Bellevue im Norden Genfs möchte an ihrem Hafen ein Restaurant mit Herberge und ein Gemeindehaus bauen. Der offen ausgeschriebene Wettbewerb liefert die passgenaue Lösung.

Sukzessive hat die Gemeinde Bellevue in den letzten Jahren die Grundstücke rund um den Hafen «Port Gitana» erworben. Nach der Neugestaltung der Grünflächen und des Strands steht nun das bauliche Kernstück am gemeindeeigenen Seeufer an: der bestehende Gasthof soll durch einen Neubau ersetzt und mit einem «bâtiment communale» ergänzt werden. Damit sich das Ganze rechnet, braucht die neue Auberge neben dem Restaurant genügend Hotelzimmer und das Gemeindehaus muss verschiedene flexibel nutzbare Säle aufweisen, die auch extern vermietet werden. Ob «auberge communale» und «bâtiment communal» indes als zwei Bauwerke in Erscheinung treten sollten, hatte das Programm offen gelassen. Nicht wenige Teilnehmer entschieden sich für die grosse Form, die beide Nutzungen unter einem Dach versammelt, so zum Beispiele die Projekt auf dem 2., 3. und 4. Rang. Das erstrangierte Projekt mit dem sprechenden Kennwort «chat blanc et chat blanc» setzt dagegen auf die Aufteilung des Programms auf zwei in Proportion ...