Visualisierung Limmatstrasse, Siegerprojekt Gunz & Künzle Architekten

Stéphanie Hegelbach 13.09.2018 10:09

Der Ersatzneubau der Baugewerblichen Berufsschule Zürich eröffnet die vierte Etappe des Gesamtprojekts Bildungsmeile. Im offenen Verfahren zog der Wettbewerb zahlreiche junge Büros an. Nun stehen mit dem Projekt «INEZ» von Gunz & Künzle Architekten die Gewinner fest. Die Jury lobt das schlichte Projekt, das durch Vor- und Rücksprünge sensibel auf den Stadtraum reagiert. Ansonsten ein strenges Gebäude, verführt der doppelgeschossig verglaste Sockel zu einer Spielerei. Wird Schule so plötzlich zur Aktion im Schaufenster? Oder der Flaneur zum Voyeur der Bildung? Die Architekten bieten mit der Hofgestaltung und den halböffentlichen Terrassen im ersten Obergeschoss genügend Kontaktfläche zu Diskursen. Der Eingriff scheint die Durchmischung von Lehrkörper, Schülerschaft und Quartierbewohner gekonnt zu fördern. Die diagonale Verbindung vom Hof zum Klingenpark könnte der Anfang einer grünen Meile innerhalb der Bildungsmeile darstellen. Die Erschliessung drittelt den Baukörper in ...