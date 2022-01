Der Wettbewerbsperimeter für den neuen Kiosk auf der Stadthausnalage in Zürich Fotos: Stadt Zürich

Ivo Bösch 30.01.2022 17:37

Mücke oder Elefant? Unverhältnismässiger Aufwand oder planungspolitische Realität? Ein Architekt kritisiert die Ausschreibung des Wettbewerbs für ein Kiosk auf der Zürcher Stadthausanlage. Das Amt für Hochbauten antwortet. 30.01.2022 17:37

Hugo Wandeler ist 84-jähriger Architekt und Planer. Er hätte gerne am offenen Projektwettbewerb für den Neubau eines Kioskgebäudes auf der Stadthausanlage mitgemacht. Er kennt den Ort, weil er wöchentlich den Markt auf dem Zürcher Bürkliplatz besucht. Aber der Wettbewerb ist ihm viel zu aufwändig, wie er schreibt. Jeremy Hoskyn, Architekt im Amt für Hochbauten, antwortet und erklärt, wie sich die Zeiten geändert haben und wo heute bei einer so kleinen, aber prominenten Bauaufgabe die Probleme liegen. Der Wettbewerb ist zurzeit ausgeschrieben, Abgabe ist am 12. April 2022. Hugo Wandeler schreibt: «Ein Beispiel für einen Wettbewerb mit unverhältnismässigem Aufwand liefert zurzeit die Stadt Zürich. Am Bürkliplatz befindet sich ein einfacher Kiosk, wo sich an Markttagen Leute treffen und etwas konsumieren. Für den Ersatz dieses einfachen Gebäudes, ergänzt um ein Züri-WC und eine Trafostation hat die Stadt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Das Programm umfasst 39 Seiten, die Zielsumme b...