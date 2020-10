Die Axa Anlagestiftung will die Basler Hauptpost an der Freie Str.12/Gerbergasse 13 ab Mitte 2022 umfassend sanieren und eine Neukonzeption erarbeiten. Fotos: Andreas Schwarzkopf via Wikimedia Commons

Herzog & de Meuron sanieren die Hauptpost Basel

Das Basler Architekturbüro gewinnt einen von der Eigentümerin Axa ausgelobten Wettbewerb, zu dem «bewusst» nur Basler Büros eingeladen waren.

Urs Honegger 27.10.2020 12:04