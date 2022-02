Schule mit Seeanschluss: Das prämierte Projekt von VPA Architektur

Marcel Bächtiger 04.02.2022 08:04

Eine Fabrik wird zur Schule Der offene Wettbewerb für die Kantons- und Berufsfachschule auf dem ehemaligen Chemiefabrik-Areal in Uetikon ist entschieden: VPA Architektur gewinnt mit einem Vorschlag, der Alt und Neu verbindet. 04.02.2022 08:04

In Uetikon am See soll auf dem ehemaligen Areal der Chemischen Fabrik Schulraum für rund 2000 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II entstehen. Am offen ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen 31 Teams teil, als Sieger kürte die Jury den Beitrag von VPA Architektur aus Zürich. Wie die Baudirektion in der heutigen Medienmitteilung schreibt, überzeugte das Siegerprojekt durch ein harmonisches Zusammenspiel aus Neu- und Altbauten sowie einladend gestalteten Freiräumen. Die neue Schulanlage kommt auf dem ehemaligen Areal der Chemischen Fabrik am See zu liegen. Nebst dem Schulareal im Osten wird das Industrieareal künftig auch für für Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen genutzt werden, zudem soll über die ganze Länge des Areals ein öffentlicher Seeuferpark entstehen. VPA Architektur schlägt als zentrales Element des Schulareals einen Neubau mit Aula und Mediothek vor. Dieser Bau dient als Scharnier zwischen der östlich gelegenen Kantonsschule, die im historisch wertvollen Kammerofengebäud...