Heute ein Parkplatz, doch bald soll hier eine gemeinnützige Siedlung stehen. (Foto: Tamino Kuny)

Tamino Kuny 07.03.2022 14:47

Dösen im Citroën Ein weiterer Wettbewerb im Bieler Gurzelenquartier ist entschieden. Es reüssieren Manuel Burkhardt und Lucas Michael. Unser Gastautor Tamino Kuny nimmt einen kritischen Augenschein auf dem künftigen Bauplatz. 07.03.2022 14:47

‹ Parkplatz Gurzelen ›, so die digitale Karte. Zu Fuss erreiche ich ihn vom Bahnhof Biel in 25 Minuten, zuerst der schnurgeraden Schüss entlang, dann beim Stadtpark links ab. ‹ Gurzelen › ist auch der Name des Quartiers, eines sich wandelnden Quartiers, wie man der Webseite der Stadt entnehmen kann. Und beim Parkplatz handelt es sich um den ‹ Gurzelenplatz ›, der unterteilt in die Sektoren ‹ Blumenstrasse Nord › und ‹ Blumen­strasse Süd › die erste Etappe der geplanten Entwicklung ist. Geh mir in die Sonne! Als ich am Parkplatz stehen bleibe, überholen mich sogleich zwei lange Schatten, die die winterliche Abendsonne neben meinen eigenen auf die Kiesfläche werfen. Der Platz scheint gerade ausreichend gross zu sein, um sich darauf verlieren zu können. Am nördlichen Rand trifft er unmittelbar auf ­eingezäunte Reihenhausgärten, im Süden geht er zuerst in eine Allee über und wird dann von einer Häuserzeile begrenzt. Ein paar Schritte vor mir repariert ...