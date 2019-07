Modell des Siegerprojekts (Photo: Delphine Bläuer)

Urs Honegger 12.07.2019 14:07

Das Siegerprojekt überzeugte die Jury mit seinem «entwicklungsfähigen Charakter, seiner räumlichen Vielfalt und seiner offenen und einladenden Erscheinung», heisst es in einer Pressemitteilung der Auslober. Das Projekt imponiere ausserdem durch seinen sparsamen Umgang mit Material und Ressourcen. «Die hohen Umwelt- und Energieanforderungen waren fester Bestandteil des Wettbewerbs.» Der Bau des Gebäudes beginnt Ende 2020 in Freiburg und wird über einen vom Freiburger Grossen Rat 2018 genehmigten Kredit in Höhe von 25 Millionen Franken finanziert.





Modell des Siegerprojekts (Photo: Marilyne Andersen)