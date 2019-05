Das Alternate-Notizbuch mit rotem Ledereinband: Der Stift haftet magnetisch am Buchrücken.

Lilia Glanzmann 20.05.2019 08:16

Das vierköpfige «Alternate Notes»-Team besucht die Kantonsschule Büelrain Winterthur. Im Rahmen des «Yes-Company Programmes» haben sie ihr magnetisches Notizbuch entwickelt. Durch einen eingebundenen Magnetstab im Bund des Buches und Metallegierungen an den Rändern jedes Blattes, lassen sich unterschiedliche Papierarten kombinieren, sowie die Reihenfolge der Blätter ändern. Über die Notwendigkeit eines magnetischen Notizbuchs lässt sich diskutieren. Was die jungen Unternehmer aber verstehen, ist die Vermarktung und Markenbildung: sie bespielen gekonnt die unterschiedlichen Kanäle wie Instagram oder Youtube, haben einen Twint-Checkout implementiert und ihre Webseite ist funktional aufgeräumt, was vielen etablierteren Startups gut anstehen würde.