Vor zwei Jahren hat das Zumbühl Designstudio das Pflanzenmöbel ‹Stelz› entwickelt. An der Swissbau in Basel präsentierten sie nun einen neuen Entwurf für Hydroplant, mit dem sie Pflanze und Regal nochmals weiter denken. Das ‹HP Green Shelf System› ist Bücherregal, Raumteiler und Pflanzengefäss in einem: Elemente von 60 bis 200 Zentimeter Höhe lassen sich zu individuellen Regalkonstruktionen kombinieren und mit Holzboxen und Pflanzengefässen ergänzen. Das Baukastenprinzip erlaubt unzählige Möglichkeiten, wie die Skizze zeigt. Das ‹HP Green Shelf System› ist eines von drei neuen Produkten, die Zumbühl Designstudio und Hydroplant diesen Januar lancierten – eine fruchtbare Zusammenarbeit der Winterthurer Designer und der Zürcher Gärtner von Hydroplant.