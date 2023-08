Ein Wohnhaus aus den 1960er-Jahren erhielt 2023 eine Holz-Lehm-Aufstockung. Fotos: Roman Weyeneth

Keine Aufstockungen für Zürich Aus Angst vor gewinngetriebenen Abrissen verhindert der Gemeinderat, dass Zürich in die Höhe wächst. Weitere Meldungen: Neubau versus Sanierung, Plastikrecycling und das Naturmuseum in St.Gallen. 24.08.2023 11:24

Sorgen Aufstockungen tatsächlich für günstigen Wohnraum? Über diese Frage stritten linke und rechte Politikerinnen und Politiker im Zürcher Gemeinderat. Am Ende setzte sich die links-grüne Mehrheit mit einer Stimme Vorsprung durch, schreibt der Tagesanzeiger. Während die FDP Aufstockungen als einfaches Mittel anpries, um die Wohnungsnot zu bekämpfen, sah die AL darin «einen Freipass für Hausabbrüche», weil Hauseigentümer höhere Ausnutzungen oft über Ersatzneubauten erreichen würden. Statt eines «Giesskannenprinzips» setzte man lieber auf die neuen Vorgaben in der Bau- und Zonenordnung (BZO), fügte der zuständige Stadtrat André Odermatt an. Weiter in der Presse: – Konfliktpotenzial bot auch ein Abriss nahe des Zürcher Bahnhofs. Der Stadtrat stellte sich gegen aus ökologischen Gründen gegen das Neubauprojekt. «Die Stadt gewichte ökologische Kriterien und ebenso das Drittelsziel für günstigen Wohnraum zu wenig, obwohl dies die Stimmbevölkerung wolle», berichtet die NZZ. Dass damit eine sechsjährige Planungsarbeit obsolet wird, hat mit dem geplanten Landtausch zwischen Bauherr und Stadt zu tun: Die Behörden haben es versäumt, diesen vorgängig im Stadtparlament zu beantragen. – «Eine 5½-Zimmer-Wohnung für 4800 Franken»: Slogans wie «Welcome to the future of living» bewerben fixfertig eingerichtete Wohnungen in Basel. Wie neue Player die Basler Appartement-Landschaft aufmischen, beobachtet bz basel. – Thun hadert mit dem Tetra-Pack: Immer mehr Gemeinden im Kanton Bern wollen Plastik recyceln, stossen aber auf unerwartete Schwierigkeiten. Der Bund informiert über Sammelmodelle, Abfallmengen und unklare Pläne. – Die Betonfassaden des Naturmuseums sollen grün werden, schreibt das St.Galler Tagblatt: Trotz Absichtserklärungen und jahrzehntelangen Diskussionen tut ...