Das Baugesuch für Grengiols-Solar im Oberwalliser Saflischtal soll Anfang 2024 eingereicht werden. (Visualisierung: Framework)

«Wollen wir Alpen ohne Landschaft?» Raimund Rodewald plädiert im «Tages-Anzeiger» für mehr Landschaftsschutz in den Alpen. Ausserdem in der Presse: Die EPFL plant mit der UBS einen Neubau auf ihrem Campus. 15.12.2023 08:54

«Wollen wir Alpen ohne Landschaft?», fragt Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, in einem Gastbeitrag im «Tages-Anzeiger» rhetorisch. «Abgelegene Bergwiesen sollen mit Solaranlagen zugepflastert werden, wenn es nach der Politik geht», so Rodewald. «Unsere Wertmassstäbe haben sich völlig verschoben – mit der Landschaft als grosser Verliererin.» Dank Solar- und Windexpress, der Vorrangfunktion der Wasserkraft und neuer Gesetzesvorlagen würden die alpinen Landschaften in den Fokus von Investoren geraten, die sich von jeglicher Scham befreit hätten. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz lancierte den Vorschlag, als Kompensation für die massive Verbauung der Alpen das Nationalparkprogramm wiederzubeleben. Doch bisher ohne Erfolg. Rodewald insistiert deshalb: «Der Solarexpress soll urban auf Dächern und Fassaden, über Carports und Autobahnen stattfinden, nicht aber auf abgelegenen Alpwiesen.» Weitere Meldungen: – Die UBS und die ETH Lausanne gehen eine «strategische Partnerschaft» ein, schreibt die «NZZ». Der bestehende Innovationspark auf dem EPFL-Areal soll mit einem Neubau von «interaktiver Architektur» ergänzt werden....