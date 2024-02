Im Schloss Zizers, hier auf einer Aufnahme vom letzten Herbst, ziehen die neuen Bewohner ein. Fotos: schloss-zizers.ch

Ins Schloss Zizers kehrt wieder Leben ein, der ‹Blick› war vor Ort. Ausserdem in den Medien: Risse in der Kettenbrücke in Aarau, Wohnungen statt Autos in Ebikon und die weltbekannte Schreinerei in Gümligen.

Der ‹Blick› besucht heute das Schloss Zizers. Vor einigen Wochen sind Karin Aebi Holmes und ihr Mann Jon in ihre neue Wohnung im Zwischentrakt zwischen Haupt- und Südtrakt eingezogen. Aebi Holmes habe eine Führungsposition bei Thyssenkrupp Presta, kann man in der Zeitung lesen, und: «Man merkt ihr an, wie verliebt sie in ihr neues Zuhause ist». Erbaut um 1680 von der Familie von Salis, diente das Schloss Zizers seit 1899 und bis vor einigen Jahren als Alters- und Pflegeheim für pensionierte Priester. Auch die Kaiserin Zita von Österreich lebte bis zu ihrem Tod 1989 hier. Nun haben vier Investoren – Gaudenz Domeing, Präsident des HC Davos, Architekt Jon Ritter, Immobilienunternehmer Michael Mindel und David Trümpler das Schloss für 45 Millionen Franken umgebaut. Von den 23 Eigentumswohnungen seien laut ‹Blick› bereits zwölf bewohnt, fünf würden Anfang April bezogen. Sechs seien noch nicht verkauft – darunter auch die teuerste für 4,1 Millionen Franken. Die übrigen schlagen mit zwischen 900'000 und 2,6 Millionen Franken zu Buche. «An Interesse hat es von Anfang an nicht gemangelt», sagt David Trümpler dem ‹Blick›. Aber die stolzen Preise liessen Interessenten abspringen. David Trümpler, als Ustermer der einzige Nicht-Bündner unter den Investoren, hat übrigens – dies eine Anmerkung der Redaktion – Erfahrung mit Umnutzungen: Er ist auch am Projekt Stoffel Mels beteiligt. Weitere Meldungen: – An der Kettenbrücke in Aarau haben Passanten Risse in der Brüstung entdeckt, berichtet die ‹Aargauer Zeitung›. «Kaum eröffnet, schon kaputt?», fragt sie. Doch Roberto Scappaticci, der Projektleiter des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, gibt Entwarnung: «Die Risse bewegt sich nach wie vor in einem akzeptablen Normbereich». – In Ebikon soll auf dem Areal der ehemaligen Garage Emil Frey eine Überbauung mit 62 Wohnungen entstehen. Die Pläne...