Weiler sind keine Bauzone Das Verwaltungsgericht bestätigt, dass der Kanton Zürich Weiler aus der Bauzone kippen darf. Ausserdem in der Presse: das Sportzentrum Oerlikon, die Matterhorn-Bahn und das Basler Rialto-Gebäude. 15.02.2024 09:43

«Viele Gemeinden waren vor zwei Jahren überrascht, als sie vom Kanton ein Schreiben erhielten, das ihre Weiler betraf. Ihnen wurde mitgeteilt, dass diese neu beurteilt und möglicherweise aus der Bauzone gekippt werden», fasst der ‹Tages-Anzeiger› die Ausgangslage zusammen. Zwei Gemeinden im Zürcher Säuliamt, Hausen am Albis und Aeugst am Albis, hatten darauf Beschwerde gegen die Kantonsregierung eingereicht. Sie verlangten, dass ein Teil ihrer Weiler, die provisorisch aus der Bauzone gekippt wurden, weiterhin zur Bauzone gehören. «Das Verwaltungsgericht weist beide Beschwerden vollumfänglich ab. Zwei Argumente stehen dabei im Vordergrund: Bundesbern hat entschieden, dass Weiler keine Bauzonen sind. Der Kanton handelt demnach auf obrigkeitlichen Befehl.» Zudem hält das Verwaltungsgericht fest, dass allein der Kanton für Baubewilligungen in Weilern zuständig ist, da dort ja eben im Prinzip keine Neubauten zugelassen seien. «Es dürften Entscheide mit Signalwirkung sein. Sie sind allerdings noch nicht rechtskräftig und können ans Bundesgericht weitergezogen werden», schliesst der Tagi. Weitere Meldungen: – «Die unrühmliche Vorgeschichte zur Uferinitiative»: Der Zürcher Kantonsrat hat vor zehn Jahren die Verfechter eines durchgehenden Seeuferwegs ausgetrickst. Ein Bericht in der NZZ. – «Kostenexplosion beim Sportzentrum Oerlikon»: Die Fehleinschätzung und eine «Übertragunsfehler» sind zwei von vielen Gründen dafür, dass sich die Kosten für den Neubau fast verdoppelt haben. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Kaum ist die Matterhorn-Bahn eröffnet, braucht sie ein neues Seil»: Die nagelneue Prestigebahn von Zermatt nach Italien fällt noch wochenlang aus. Der ‹Bund› berichtet. – Das Basler Rialto-Gebäude mit seinem Hallenbad aus den 1930er-Jahren wurde während zwei Jahren eingehend saniert. Diesen Herbst geht das zentralste der Basler ...