Mit dem Klimawandel werden unsere Städte auch vermehrt von starken Naturereignissen heimgesucht. Bild: Wikimedia Commons

Wege zur ökologischen Stadt Eine Ausstellung an der EPFL beschäftigt sich mit Städtebau in Zeiten des Klimawandels. Ausserdem in der Presse: Die Erweiterungspläne des Kunstmuseum Bern und Neues vom Haus Konstruktiv. 15.03.2023 09:57

Wie können wir die Herausforderungen des Klimawandels nutzen, um Städtebau und Architektur neu zu denken? Dieser Frage nimmt sich die Ausstellung ‹Sympoïétique. Arts de faire de la ville écologique› an, die bis zum 15. Mai an der EPFL in Lausanne zu sehen ist. Die Ausstellungsmacher Chloé Valadié und Gaétan Brunet sehen die Rolle der Architekten in der ökologischen Stadt als die von Heimwerkern im Sinne des Ethnologen Claude Lévi-Strauss, wie sie ‹24 heures› erklären: Architektinnen arbeiten mit Vorhandenem, passen sich an, experimentieren und haben zum Ziel, die Elemente und Menschen der Stadt miteinander zu verknüpfen. Denn Ökologie sei das Gegenteil von Autonomie, sagt Valadié. Die Ausstellung soll zeigen, dass gegenseitige Abhängigkeiten von Akteuren und Prozessen in der Stadt sich produktiv nutzen lassen. Das Themenspektrum ist denn auch weit gefasst, und behandelt Abfallkreisläufe ebenso wie Systeme zur Regenwassergewinnung oder Behausungen für Fledermäuse. Weitere Meldungen: – Das Kunstmuseum Bern sucht nach Entwürfen für seinen Erweiterungsbau. Nach der Präqualifikation hat das Museum den 39 Teams, die zur ersten von zwei Stufen des Projektwettbewerbs zugelassen wurden, das Wettbewerbsprogramm ausgehändigt. ‹Der Bund› hat die komplexen Vorgaben studiert und macht eine Auslegeordnung. – Dass die Stadt Zürich den Mietvertrag des Haus Konstruktiv im EWZ Unterwerk Selnau nicht verlängern will, ist seit letztem Herbst bekannt. «Nun ist für das demnächst heimatlose Museum eine Lösung auf dem Tisch», schreibt der ‹Tages Anzeiger›. Die Löwenbräu-Kunst AG stelle dem Museum ab 2025 einen und ab 2026 einen zweiten Ausstellungsraum zur Verfügung. – In der Schweiz verhindere linke Politik den Bau vieler Appartements, sagt Ökonom und Immobilienspezialist Marco Salvi. Im Interview mit der ‹NZZ› erklärt er, weshalb Genossenschaf...