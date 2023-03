Soll Kultur fürs Klima weichen? Die ‹IG Haus Konstruktiv muss bleiben› ist überzeugt, dass es anders ginge. Foto: Wikimedia commons

Susanna Koeberle 15.03.2023 08:00

Netto-Null-Kommunikation Bei der Debatte um das Museum Haus Konstruktiv geht es längst nicht mehr nur um den Standort. Es ist höchste Zeit, ein paar Fragen zu stellen. 15.03.2023 08:00

Museen sind politische Orte. Das klingt jetzt, als ob sie wirkungsmächtig wären, und so ist es auch gemeint. Denn nicht nur Menschen – also Direktorinnen, Besucher oder andere Akteurinnen – prägen die Identität eines Museums. Auch seine spezifische Geschichte und die Lokalität haben Gewicht. Mit anderen Worten: Museen sind komplexe Gefüge. Sie sind nicht nur durch ihre Exponate Austragungsorte mannigfaltiger Debatten. Ganz deutlich zeigt sich dies an einem aktuellen Zürcher Beispiel: dem Museum Haus Konstruktiv. Am Dienstag ging eine Mitteilung an die Medien mit der Ankündigung, das Museum Haus Konstruktiv plane einen Umzug ins Löwenbräu. Die Gerüchte haben sich folglich bestätigt. Es scheint, als ob der Krimi zu einem Ende kommen würde – mit Betonung auf dem Verb scheinen. Ganz zufriedenstellend ist diese Lösung nämlich nicht. Im September letzten Jahres ging ein Aufschrei durch die Medien, als die Stadt Zürich verlauten liess, dass das seit 2001 im EWZ-Unterwerk Selnau domizilierte Museum auf Ende 2025 ausziehen müsse. Der Grund: Plötzlich besann sich das EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) auf «seinen» Bau zurück und meldete Eigenbedarf an. Dazu wurde auch gleich eine plausible und ethisch gewichtige Begründung mitgeliefert: Das EWZ-Unterwerk Selnau soll zur neuen Energiezentrale für den Energieverbund ‹Cool City› werden und ab 2030 die Innenstadt mit erneuerbarer Wärme und Kälte versorgen. Das klingt für sich genommen nach einem guten Plan, entstanden im Kontext des städtischen Klimaschutzzieles, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das Zürcher Stimmvolk hat im Mai letzten Jahres dem Netto-Null-Ziel deutlich zugestimmt. Wer kann also schon dagegen sein? Und genau darin liegt auch die Krux der ganzen Hauruck-Strategie hinsichtlich Rausschmiss des Museums Haus Konstruktiv. ###Media_2### Man ging wohl davon aus, dass nie...