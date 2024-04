Das HyperWerk der HGK Basel FHNW feiert sein 25-jähriges Bestehen.

«Ausgangspunkt für die Gründung des HyperWerks der HGK Basel Ende der 1990er Jahre unter der Leitung von Mischa Schaub waren die digitalen Versprechen und ihre Möglichkeiten für gestalterische Berufe», schreibt des Hyperwerk in einer Medienmitteilung. «Inzwischen durchdringen diese Technologien alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft, und die Logiken der Digitalisierung haben die Kommunikations-, Arbeit-, Lern- und Lebensweisen grundlegend verändert.» Neben der Digitalität hat das HyperWerk deshalb unter der neuen Leitung von Matthias Böttger seit 2017 zusätzlich zentrale Anliegen und Debatten zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in den Fokus genommen. «Der Gestaltungsfokus verschiebt sich von den Objekten und hin zu den Prozessen und Infrastrukturen, die unsere Gesellschaften ausmachen.»

Happy Birthday, HyperWerk! Unsere Gratulation kommt zu spät, denn der erste Jahrgang des HyperWerks der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW nahm am 19. April 1999 das Studium auf. Weil die Hochschule zum Jubiläum ein umfangreiches Programm zusammengestellt hat, lohnt sich der Hinweis darauf noch immer. Dabei will die Schule auf die spannende Entwicklung des Studiengangs zurückzublicken, sondern auch mit diversen Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres dessen Zukunft zu feiern.

25 Jahre Hyperwerk – das Jubiläumsprogramm

Wir feiern die 25-jährige Geschichte und vor allem die Zukunft des HyperWerks und laden alle herzlich ein, daran teilzuhaben:

• 7. Mai 2024, kHaus Basel: SOFTENING GROUNDS – connecting with HyperWerk's Diploma processes

• 12. Juni 2024, Kaserne Basel: Book Launch der Jahrespublikation des HyperWerks an der I Never Read Art Book Fair (12.-15. Juni 2024)

• 13. September 2024, Campus Dreispitz: Vernissage der Diplomausstellung Next Generation (14.-19. September 2024)

• 28.-29. November 2024: Symposium zum Jahresthema des HyperWerks «Gathering/Situating Knowledges»

Mehr Informationen gibt es unter www.hypermagazine.ch/25-jahre-hyperwerk/