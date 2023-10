Nach fünfjähriger Generalsanierung ist der Südtrakt des Hauptbahnhofs Zürich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Fotos: SBB/CFF/FFS

«Was alles neu ist im Hauptbahnhof» Nach fünfjähriger Renovation eröffnet der Südtrakt des HB Zürichs seine Tore. NZZ und ‹Tages-Anzeiger› berichten. Ausserdem in der Presse: Alvar Aaltos Strichzeichnungen und schwimmende Spitäler aus Containern. 31.10.2023 10:59

Der südliche Flügel des HB hat in 150 Jahren viel Patina angesetzt. «2018 begannen die SBB mit der Generalsanierung, die auch die Reinigung und Wiederherstellung der Sandsteinfassade in der Wannerhalle umfasste», berichtet die NZZ. Die Kosten betragen rund 175 Millionen Franken. Dabei wurden 300 Deckenkassetten, 500 Stuckrosetten, 180 Torbögen, 80 Engel-, Löwen-, Hermes- und Atlasfiguren restauriert oder ersetzt. Am kommenden Freitag öffnen die ersten Geschäfte ihre Türen. «Verglichen mit dem Zustand vor der Sanierung, kommt es einem vor, als ob man aus einem früheren Schwarzweissfoto in ein Farbbild tritt», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›: «Denn die grau angestrichenen Säulen wurden von bis zu dreizehn Farbschichten befreit. Darunter ist gelblich schimmernder Stuckmarmor zum Vorschein gekommen.» Weitere Meldungen: – «Warme Moderne für Nachkriegsdeutschland»: Eine Berliner Ausstellung zeigt erstmals die kostbaren Strichzeichnungen der deutschen Spätwerke des finnischen Architekten Alvar Aalto. Die NZZ berichtet. – Das Bundesgerichts weist die Einsprache gegen den Bebauungsplan des Quartiers Les Planches–Montblesson in Épalinges bei Lausanne ab. Nach Plänen des Architekturbüro CCHE sollen dort 126 Wohnungen entstehen. ‹24heures› berichtet. – «Hat die Berner Innenstadt zu viele Take-away-Angebote?»: Die Läden an der Marktgass-Passage in Bern reagieren unterschiedlich auf die veränderte Kundschaft, schreibt der ‹Bund›. – «Ein weisser Platz für das Gelbe Haus»: Die Aufwertung der Via Nova in Flims ist im Zeitplan. Im November endet die zweite Etappe, berichtet die ‹Südostschweiz›. – «Er will das Spitalwesen revolutionieren»: Ein Hamburger Unternehmer plant Lazarettschiffe und aus Containern zusammengesetzte Kliniken. Ein Bericht in der NZZ....