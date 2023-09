Als der Prime Tower gebaut wurde: Aufnahme aus dem Jahr 2010 Fotos: Karel Kulhavy (Wikimedia Commons)

Warum Zürich keine Hochhausstadt ist Im neuen NZZ Folio wundert sich Sabine von Fischer über die jahrzehntelange Zürcher Abneigung gegen Hochhäuser. Ausserdem in der Presse: Gefährdete Berner Metropläne und der Umbau einer Spinnereifabrik. 05.09.2023 09:41

Warum Zürich keine Hochhausstadt ist Die höchsten Häuser in Zürich erreichen im internationalen Vergleich bestenfalls Hüfthöhe, konstatiert Architekturhistorikerin Sabine von Fischer im neuen NZZ Folio. Der ehemalige Zürcher Marketingslogan «Little Big City» scheine sich in die Architektur übertragen zu haben: «Little big skyscraper». Weshalb also, fragt von Fischer, regt sich Zürich ständig über Hochhäuser auf? Weshalb die jahrzehntelange Abneigung? Um den Prime Tower – mit 126 Metern noch immer das höchste Haus in Zürich – habe sich die Aufregung längst gelegt: «Seit über einem Jahrzehnt spiegeln sich in seinen Glasfassaden die Wälder des Üetlibergs und der Waid – weiterhin, das scheinen nun alle gemerkt zu haben, prägen Zürichs Hügel die Skyline entscheidender als die Hochhausspitzen und -stümpfe, die im Lauf des letzten Jahrhunderts in die Höhe gezogen wurden.» Gelten lässt Sabine von Fischer zwar den Vorwurf einer gewissen Planlosigkeit in der Stadtplanung: «Neue Hochhäuser entstehen in Zürich an allen möglichen und unmöglichen Orten». Mit Blick auf den Eiffelturm, dem erst vehemente Abneigung entgegenschlug, bevor er zum tausendfach rezipierten Kulturdenkmal wurde, fragt sie gleichwohl: «Ob Zürich gleich lange brauchen wird, dem Prime Tower und den vielen anderen kleinen Türmen eine solche Poesie zuzuschreiben?» Weiter in der Presse: – In der alten Spinnerei auf dem Bühler-Areal bei Winterthur entstehen Wohnungen mit Blick auf die Kyburg. Der Landbote berichtet vom begonnenen Umbau der denkmalgeschützten Fabrik. – Eine Metro von Bern nach Köniz wäre eines der ambitioniertesten Verkehrsprojekte der Region. Jetzt könnte eine Studie des Kantons das Grossprojekt begraben, berichtet die Berner Zeitung....