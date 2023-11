Mit Wärmespeicher im Untergrund will der Flughafen netto null erreichen. Fotos: Geo Explorers / Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich hat gebohrt und will nun Wärme im Grund speichern. Auch noch in der Presse: Blokade eines Einkaufszentrums war keine Nötigung, immer noch fossile Heizungen, mehr Zweitwohnungen in Zürich.

Der Flughafen Zürich, nicht aber der Flugbetrieb, will bis 2040 den CO2-Austoss auf null senken. Der Tages-Anzeiger zitiert Emanuel Fleuti, den Leiter Nachhaltigkeit und Umwelt: «Als wir 1990 am Flughafen mit Umweltschutzmassnahmen angefangen haben, lagen wir bei rund 50 000 Tonnen CO2 pro Jahr. Im Augenblick sind wir bei rund 30 000 Tonnen angekommen, haben aber in der gleichen Zeit die Fläche, die wir am Flughafen beheizen oder kühlen müssen, von 0,6 auf 1,1 Millionen Quadratmeter gesteigert.» Noch mehr sparen will man nun mit «Aquiferspeicher», wie Fachleute es nennen. Im Sommer kühlt der Flughafen Gebäude, die Abwärme soll in 300 Metern Tiefe im Grundwasser gespeichert werden, um sie im Winterhalbjahr wieder zu nutzen. Dominik Zimmermann, Leiter Energie 2040, schätzt im Tages-Anzeiger das Sparpotenzial auf 10 000 bis 12 000 Tonnen CO2. Den Rest bis zur grossen Null sollen dann der Neubau des Docks A, weitere Gebäudesanierungen und der fortlaufende Wechsel auf alternative Antriebe und Brennstoffe schaffen. Die Probebohrungen waren erfolgreich, ab 2026 soll der Wärme- und Kältespeicher genutzt werden können. Schon 2024 will man einen Testbrunnen bauen. Auch berichtet der Tages-Anzeiger über den Stand der Planung des neuen Docks A samt Kontrollturm. Nun liege das 700-Millionen-Projekt im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens bis zum 15. Dezember öffentlich auf. Weitere Meldungen: – Die meisten Tageszeitung berichten über einen Bundesgerichtsentscheid: Die Blockade eines Einkaufszentrums in Freiburg von Klimaaktivisten war nicht strafbar. Die NZZ schreibt von einem «befremdlichen Urteil», der Tages-Anzeiger zitiert das Bundesgericht: Der Nötigung schuldig mache sich nur jemand, der eine Person durch die Beschränkung von deren Handlungsfähigkeit nötige, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. – Selbst bei Neubauten werden noch fossile Heizungen insta...