Visualisierung des Axpo-Projekts NalpSolar in der Bündner Gemeinde Tujetsch Fotos: PD

Stromausbau, Naturschutz, Solaranlagen Auf dem Hintergrund der Strom-Debatte im Nationalrat berichtet die Presse heute über die beschlossenen Massnahmen, die offenen Fragen und geplante Solarprojekte. 16.03.2023 11:11

Die Schweizer Presse setzt sich heute vielseitig mit den Themen Stromausbau, Naturschutz und Solaranlagen. Der ‹Tages-Anzeiger› fasst die Debatte über den Stromausbau im Nationalrat zusammen und fragt: Welche Abstriche gibt es beim Naturschutz?» Der Nationalrat habe weitere Pflöcke auf dem Weg hin zu einer sicheren Stromversorgung eingeschlagen, meint die NZZ, doch «der Konflikt zwischen Umweltschutz und Stromproduktion jedoch bleibt ungelöst». Gleichzeitig machen verschiedene Solarprojekte Schlagzeilen. In der Walliser Gemeinde Grengiols haben die Verantwortlichen der alpinen Solaranlage gestern ihr Projekt vorgestellt. Es sei «markant geschrumpft und für viele doch zu gross», schreibt der ‹Bund›. Eine weitere Anlage ist in Samedan geplant. Die Bündner Gemeinde wolle «Solarpionierin» werden, schreibt die ‹Südostschweiz› und titelt ihren Kommentar «Solarprojekte, ja aber...». Weitere Meldungen: – «Zwei neue Spuren und möglichst viel Kulturland retten, bitte!»: Kaum sind die Umfahrungen im Oberaargau und Emmental genehmigt, debattiert der Berner Grosse Rat bereits über den nächsten Strassenbau. Der ‹Bund› berichtet. – «Die Auflagen sind schwierig zu meistern»: Die Besitzerin der Siedlung ‹Im Glockenacker› in Zürich-Witikon verteidigt im ‹Tages-Anzeiger› den Abbruch der . Dass Mieterinnen und Mieter sich dagegen in den Medien wehren, hält sie für «wenig sinnvoll». – In der Waadtländer Gemeinde Morges wehren sich Bürgerinnen gegen den von den SBB geplanten Abriss des alten Bahnhofs und den projektierten Neubau. ‹24heures› berichtet. – «Monografie zu Lausanner Meilenstein»: Das Buch ‹Le Cèdre. Jean Tschumi 1951-1956› von Giulia Marino und Franz Graf widmet sich dem «emblematischen» Hauptsitz der Versicherung Mutuelle Vaudoise. ‹24heures› berichtet. – «Areal Wolf: Basler Parlament winkt Bebauungsplan durch...