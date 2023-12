So soll die Place du Tunnel in Lausanne bald aussehen. (Visualisierung: Stratus, Lausanne)

Stadtoase statt Parkplatz Die Stadt Lausanne stellt ihr Projekt zur Neugestaltung der Place du Tunnel vor. Ausserdem in der Presse: Die Wässermatten im Oberaargau, die Zürcher Windkraftpläne und das Basler Stadtklima. 07.12.2023 11:27

Heute besteht die Place du Tunnel im Norden von Lausannes Zentrum aus Parkplätzen und einer Bushaltestelle, eingerahmt von drei grossen Strassen. Am Montag wurde der Projektwettbewerb zur Neugestaltung des Platzes in Lausanne öffentlich juriert, wie ‹24 heures› berichtet. Das Siegerprojekt «Delta-Delta» des Teams um Verzone Woods Architectes überzeuge durch seine Richtigkeit und seine Relevanz bei der Erfüllung des Pflichtenhefts, zitiert die Zeitung die Stadt. Die oberirdischen Parkplätze sollen verschwinden, ein Teil der Strassen zu gepflästerten Fussgängerzonen werden. «Wenn man den Plänen Glauben schenken darf, werden fast 200 einheimische Bäume die derzeitigen Platanen ergänzen», so ‹24 heures›. Vor allem aber finde man die heute im Untergrund kanalisierte Louve wieder an der Oberfläche. Dass all diese Visionen auch umgesetzt werden, wollte Bürgermeister Grégoire Junod allerdings nicht versprechen. Weitere Meldungen: – «Bauerntradition ausgezeichnet»: Seit über 800 Jahren schwemmen die Bauern in den Tälern der Langeten und der Rot regelmässig ihre Felder. So würden die Felder nicht nur gewässert, sondern auch gedüngt, schreibt ‹Der Bund›. Zudem sorge die Methode für viel Biodiversität. Das anerkennt auch die Unesco. Sie hat das Bewässerungssystem und die Oberaargauer «Wässermatten» in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingetragen. – Windkraft im Gegenwind: Die Windkraft bewege in ländlichen Gebieten des Kantons Zürich die Gemüter, schreibt die NZZ. Zahlreiche Einzel- und eine kommunale Volksinitiative verlangten, zwischen Windturbinen und bewohnten Liegenschaften einen gesetzlichen Mindestabstand festzuschreiben. Allerdings gebe das kantonale Recht den Gemeinden keine Kompetenz, solche Abstandsregeln festzulegen. Das hat auch die SVP verstanden. «Im Juli reichte sie im Kantonsrat eine parlamentarische I...