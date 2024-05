Der Brauipark aus der Vogelperspektive Fotos: Thomas Haug

In Affoltern am Albis hat Planikum einen Park gebaut, zwischen Weihern, Spielplatzallee und Spazierwegen gibt es nun gestalteten Naherholungsraum in der Agglomeration.

Bisher diente der eigene Garten oder die «freie Landschaft» in der Agglomeration der Naherholung. Doch die Verdichtung bringt eine neue Bauaufgabe in die Agglomerationsgemeinden: öffentliche Grünanlagen. Der Brauiweiher in der Zürcher Gemeinde Affoltern am Albis ist ein solcher Agglomerationsstadtpark. Einst wurde hier im Winter Eis für die Brauerei Winkelmann gebrochen. Nach 1906 wurde aus der Brauerei eine Petroleumfabrik, die im Jahr 1925 brannte und explodierte. Danach stand auf dem Areal eine Villa mit grossem Weiher, später kam eine Holzwollefabrik dazu. In den 1990er-Jahren endete die industrielle Produktion, und eine Coop-Filiale öffnete ihre Türen. Daneben entstehen heute die Wohngebäude des Brauiparks. Was noch vom einstigen Villengarten übrig war, wurde zum Park, der Natur und Biodiversität in die durchgestaltete Neuüberbauung bringt. ###Media_2### Die Petrolexplosion hatte jedoch beträchtliche Altlasten hinterlassen. Unregelmässig im Areal verteilt lag Schweröl im Boden. Die Verteilung dieser Rückstände lag dem Entwurf zugrunde. Genau dort, wo keine Petrolreste lagen, hat man viel Erdreich ausgegraben und die Weiher platziert. Gespeist werden sie vom Grundwasser. Andernorts ist der Boden unangetastet geblieben. Bestehende Bäume wurden in die Anlage integriert. Besonders gelungen ist dies in der Birkenallee, die als Kletter- und Balancespielplatz neu gestaltet wurde. Auch der Bach am östlichen Parkrand ist in die Anlage einbezogen worden. ###Media_3### Die Teiche grenzen den Publikumsbereich mit Spazierweg, Bänken, Tischen und Wasserspielen vom Parkteil ab, in dem sich die Natur ungestört entfalten soll. Subtil werden die Besucherinnen und Besucher vom wilderen Parkteil weggelenkt. Zugleich laden Pavillon, Bänke und eine Liegeplattform zur Naturbeobachtung ein. Heute ist die Sicht auf das Industriegebiet neben dem Park noch frei, doch bald schon wird...