Der Branchenverband Swissolar, die Feuerpolizeien und Gebäudeversicherungen von Bern und Zürich haben sich auf neue Regeln geeinigt: Solaranlagen an Fassaden werden nach Brandtests wieder bewilligt, schreibt der Tages-Anzeiger. Damit können blockierte Bauprojekte vollendet werden – etwa jenes von Energie 360° in Altstetten. Aber auch ohne Brandversuche stehen die Chancen gut, dass Fassaden-Solaranlagen wieder gebaut werden können. Denn inzwischen haben sich die Behörden und Swissolar auf ein Dokument geeinigt, das Bedingungen definiert, unter denen eine Fassaden-Solaranlage auch ohne Brandversuche bewilligt werden kann. Weitere Meldungen: – Die Zürcher Stadtregierung präsentierte den ersten Netto-null-Zwischenbericht. Die Stadt sieht sich beim Netto-null-Ziel bis 2040 auf Kurs, schreiben NZZ und Tages-Anzeiger. – Dass die 400 Wohnungen auf dem Gaswerkareal später als geplant kommen, beschäftigt die Berner Zeitung. Eine Ausstellung zeigt, wie das neue Quartier an der Aare aussehen soll. Noch sind aber zentrale Fragen zu klären, so die BZ. – 24 Heures porträtiert den Architekten Jean-Baptiste Ferrari, Gründer eines der grössten Architekturbüros in Lausanne. Er verstehe sich nicht als Künstler sondern liebt das Delegieren, schreibt die Zeitung. – Anlässlich der Rezension von Vittorio Magnago Lampugnanis neuem Buch ‹Gegen Wegwerfarchitektur› wird auf unserer Homepage heiss diskutiert. Ein Kommentarschreiber ordnet Lampugnani und den Rezensenten Benedikt Loderer einer „doppelmoralischen“ Vorgängergeneration zu, ein anderer prangert den «Verzicht als die Kapitulation vor der aufgeklärten Zivilisation» an....