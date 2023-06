Poesie des Verfalls oder umnutzen? Ehemaliges Alpgebäude in Cugnasco Fotos: Ivo Bösch

Der Run auf Alphütten und Ställe ist so gross, dass sich nicht alle Gemeinden und Kantone an das Gesetz halten. Zudem in der Presse: Atlantis in der Nordsee, Stahltüren für Synagogen und hochalpine Solaranlage.

Sehnsuchtsorte abbrechen Der Run auf Alphütten und Ställe ist so gross, dass sich nicht alle Gemeinden und Kantone an das Gesetz halten. Zudem in der Presse: Atlantis in der Nordsee, Stahltüren für Synagogen und hochalpine Solaranlage. 16.06.2023 08:57

Einen Run auf Ställe und Alphütten stellt die NZZ fest. Die Zweitwohnungsquote gilt zwar nur für die Bauzone. Ställe und Maiensässe in Ferienwohnungen zu verwandeln, ist aber auch nicht erlaubt. Das Raumplanungsgesetz erlaubt es nur, wenn sie unter Denkmalschutz stehen oder landschaftsprägend sind. Doch nicht überall vollziehen die lokalen und kantonalen Behörden das Gesetz, stellt die NZZ fest. Ausserhalb der Bauzonen stehen heute bereits über 200 000 Häuser, die dem Wohnen dienen. Dazu kommen 420 000 Ökonomiebauten wie Ställe und Scheunen. Jährlich kommen 200 Häuser mit reiner Wohnnutzung dazu. Raimund Rodewald, der Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, sagt: «Der Hunger nach solchen Objekten ist einfach zu gross.» Er höre immer wieder Geschichten, die auf die Tränendrüse drückten. Doch was soll mit den Ställen geschehen, die niemand mehr braucht? Man sollte sie abreissen oder einfach verfallen lassen, findet Raimund Rodewald. Eine Rustico-Ruine, aus der ein Holunderbaum wachse, sei ein poetischer Ort. Das Parlament hat nun erstmals über Abbruchprämien für Bauern beraten, die bereit sind, solche Gebäude aufzugeben. Weitere Meldungen: – «Das Atlantis der Nordsee»: In Nordfriesland verschluckte im 14. Jahrhundert eine Sturmflut Rungholt. Lange wusste man nicht, ob der Ort wirklich existierte. Jetzt hat ein Forscherteam die Kirche und Siedlungsspuren gefunden, schreibt der Bund. – «Eine Stahltür für die Synagoge»: Gefährdete Minderheiten erhalten im Kanton Zürich mehr Geld, um Sicherheitsprojekte umzusetzen. Im Tages-Anzeiger erzählen Betroffene, warum das nötig ist und was sie tun. – «Auch Saas-Grund möchte eine hochalpine Solaranlage realisieren»: Die Gemeinde informiert die Bevölkerung an der Urversammlung über den aktuellen Stand der geplanten 12-Gigawattstunden-Solaranlage auf Hohsaas. Das Bauge...