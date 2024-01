Seeuferweg-Initiative: Argument Naturschutz? Im Streit um den Uferweg am Zürichsee schreiben sich beide Seiten den Naturschutz auf die Fahne, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: Tiny Houses, Wohnraumstrategie und Kreislaufwirtschaft. 23.01.2024 11:15

Die Nein-Kampagne gegen die Volksinitiative für einen durchgehenden Uferweg am Zürichsee stellt nicht die bedrohten Eigentumsrechte der Hausbesitzer am See in den Vordergrund, sondern Natur, Umwelt, Pflanzen und Tiere. Das ziele genau dorthin, wo es auch bei links-grünen Sympathisanten und Sympathisanten der Initiative gelegentlich juckt, schreibt die NZZ: «Weil sich leise Zweifel melden, ob ein solcher Weg wirklich ein Gewinn für den Naturschutz sein kann, wie dies die Initianten versprechen. Oder ob am Ende nicht vielmehr die Spassgesellschaft ohne Rücksicht auf Verluste ins Reich der Rohrdommel überbordet.» Die Naturschutzorganisation Pro Natura etwa unterstützt zwar die Initiative, räumt aber zugleich ein, dass diese «nicht unbedingt ein Natur- und Landschaftsschutzanliegen» sei. Die Erschliessung könne aus Sicht der Natur unerwünschten Betrieb an die Ufer bringen. «Prognosen sind aber keine harte Währung, und Evidenz ist am Zürichsee rar», schreibt die NZZ. Darum seien die eineinhalb Kilometer Wegstrecke zwischen Wädenswil und Richterswil ein interessanter Testfall. «Nirgendwo ausserhalb der Stadt Zürich gibt es eine ähnlich lange Strecke, auf der die Vorstellung eines Seeuferwegs mit solcher Konsequenz umgesetzt wurde.» Das Fazit der NZZ: «Ob man nun für oder gegen die Seeuferweg-Initiative ist – man sollte den Entscheid wohl eher nicht auf das Argument Naturschutz abstützen.» Weitere Meldungen: – «Nachbar kämpft bis vor Bundesgericht gegen Tiny-House-Projekt»: Ein Wohnexperiment mit Minihäusern in Kloten scheint so gut wie gescheitert. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Der Zürcher Regierungsrat will sich bei der Windkraft von den Gemeinden nichts vorschreiben lassen. Kommunale Abstandsregeln können laut dem Kanton den Bau von Anlagen nicht verhindern. Die NZZ berichtet. – «Kreislaufwirtschaft ist ein uraltes Prinzip»: Wenn wir wei...