Siedlungsstruktur und Landschaft: Blick aufs Mittelland vom Stockhorn. Fotos: Lu-xin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Feurige Erinnerung an das Trennungsprinzip in der Raumplanung. Ausserdem in der Presse: Pläne für eine autofreie Margarethenbrücke in Basel und das Ja zu einer Mehrfachturnhalle in Nyon.

Nach dem Ja zum RPG 2 im September müssen die Kantone innert fünf Jahren ihre Richtpläne revidieren. Welcher Kanton legt als erster das dafür nötige Gesamtkonzept vor, damit Bauten ausserhalb der Bauzonen auch Siedlungsstruktur und Landschaft, Baukultur und Biodiversität aufwerten? Das fragt sich Kurt Fluri in einem Gastkommentar in der NZZ. Für das Mitglied des Initiativkomitees Landschaftsinitiative und Präsidenten Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ist es klar, dass das RPG 2 ein Kompromiss ist, der aus der Sicht des Landschafts-, Natur- und Heimatschutzes auch schmerzhafte Ausnahmen wie Ersatzneubauten alter Hotels und Restaurants einführt. Einige komplexe Umsetzungsinstrumente müssen die Kantone erst erproben, so Fluri. Doch das einstimmige Ja zum RPG 2 bereinige auch die lange Reihe von Vorstössen für Sonderwünsche. Fluri hofft, dass dies auch die Unsitte beende, Partikularinteressen immer gleich ins Parlament zu tragen. Es gelte, das Trennungsprinzip in der Raumplanung zu beachten, mahnt der ehemalige Stadtpräsident von Solothurn. Weitere Meldungen: – Die BZ Basel und die BaZ berichten beide über die «Wunschvorstellung» der Basler Stadtplaner für einen Basler Brückenbahnhof: In 25 Jahren soll die Margarethenbrücke autofrei sein. In den Brückenköpfen sollen zwei neue Veloparkings für gut 800 Velos entstehen. Das Basler Baudepartement und die SBB suchen nun per Ausschreibung fünf konkurrierende Planungsbüros, die Entwürfe für die Umsetzung. Projekte sollen im Frühling vorliegen. – Der Landbote freut sich, dass das «Schulhaus ohne Gänge» in Oberwinterthur ist von «Hochparterre» ausgezeichnet worden ist. Das «Experiment mit Tücken» wurde als zweitbestes Architekturprojekt mit dem silbernen Hasen geehrt. – «24 heures» berichtet über das Ja zur neuen Sporthalle in Nyon. Der Gemeinderat hat für das Projekt von Localarchitecture 40 ...