Roman Signer, Schenkung der Ursula Hauser Collection, Installationsansicht Kirchhoferhaus, Kunstmuseum St.Gallen Fotos: Stefan Rohner

Roman Signer in neobarockem Ambiente Das Kunstmuseum zeigt frühe Werke Roman Signers und bespielt damit das benachbarte Kirchhoferhaus. Das St.Galler Tagblatt berichtet. Ausserdem in der Presse: Wohnungsnot und Bundeshaus-Tympanon. 12.09.2023 09:14

Das St.Galler Tagblatt berichtet über die neue Ausstellung des Kunstmuseums St.Gallen. Bis zum 10. März sind im Kirchhoferhaus Werke des lokalen Weltkünstlers Roman Signer zu sehen. Die Ausstellung geht zurück auf eine grosszügige Schenkung der Ostschweizer Sammlerin Ursula Hauser, die dem Kunstmuseum vergangenen Herbst acht Werke übergeben hat. Diese sind nun erstmals ausgestellt, ergänzt durch weitere Arbeiten Signers. Das Kirchhoferhaus – ein vornehmes Stadtpalais des Stickereibarons Paul Kirchhofer – steht gleich gegenüber des Kunstmuseums. Die minimal angelegten Skulpturen Signers würden sich im ausnehmend gut machen im opulenten, neobarocken Ambiente der1877 erbauten Villa, befindet das Tagblatt. So habe die Installation «Bett» einen grossartigen Platz im prächtigen Musiksaal gefunden: «Im schlichten, grünen Holzbett liegt ein dröhnender Staubsauger aus den 1950er-Jahren wie ein lebender Organismus. Sein ‹Atem› füllt einen grossen, roten Luftballon unter dem Bett und bringt es in Schieflage. Welch ein jähes Erwachen, wenn dem Staubsauger die Luft ausgeht und das Bett unsanft auf den Boden knallt!» Weiter in der Presse: – Vom weiterhin sinkenden Leerwohnungsstand ist heute schweizweit zu lesen, so zum Beispiel im Blick, der fast schon fröhlich «Wohnungsnot, ahoi!» ruft. «Weitermachen wie bisher geht nicht», findet derweil Andrea Martel in ihrem Kommentar in der NZZ: Umbauen und Bauen müsse wieder einfacher möglich sein. – Renée Levi bespielt mit ihrer Kunst die wichtigste Fassade der Schweiz: Die NZZ besucht die Künstlerin, die das Tympanon des Bundeshauses gestaltet hat....