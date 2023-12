Blick in die früheren Fabrikationsräume des ‹Franck-Aroma›. Fotos: Martin Zeller

Die ehemalige Franck-Fabrik in Basel soll zu einem gemischten Quartier umgenutzt werden, berichtet ‹Primenews›. Ausserdem in den Medien: das Zürcher Tram, die Basler Hasen, Winterthurer Seifen und Bahnhöfe.

Im Schatten der Thomy-Senffabrik in Basel liegt das Areal der früheren Franck-Fabrik. Hier wurden während Jahrzehnten bis in die Nullerjahre die Wurzeln der Zichorien-Pflanze gelagert, gemahlen und geröstet um daraus Ersatz-Kaffee zu machen. Bis 2030 soll auf der Industriebrache ein lebendiges Quartier werden, wie das Online-Portal ‹Primenews› heute berichtet. Hinter dem Vorhaben steht eine Gruppe, die vor über zwanzig Jahren bereits die ehemalige Sulzer-Burckhardt-Fabrik hinter dem Bahnhof Basel zum bekannten Gundeldingerfeld umgenutzt hatte: Pascal Biedermann, Barbara Buser und Eric Honegger. Die Basler Investoren und Mitinitianten Corinne, Dominik und Gabriel Eckstein kauften im November 2022 das Areal der Nestlé ab. Biedermann, Buser und Honegger sehen vier Teilbereiche vor: Wohnen, Tanzhaus, ‹Quartier› und Kreislauf-Haus. 2030 soll das gesamte Areal fertiggestellt sein – ein ambitionierter Zeitplan. «Bis die allerletzte Nutzung läuft, könnte es 2032 oder 2033 werden», sagt Pascal Bidermann dazu. Weitere Meldungen: – Wer in Zürich mit dem Tram unterwegs ist, muss sich 2026 umgewöhnen: Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) wollen das Tramnetz neu knüpfen. Auslöser ist der Ausbau von Spitälern im Gebiet Lengg. Die veränderte Linienführung soll zusätzliche Kapazitäten schaffen, um den erwarteten Mehrverkehr bewältigen zu können. Der ‹Tages-Anzeiger› und die ‹Neue Zürcher Zeitung› stellen die Pläne vor. – Die ‹BZ Basel› war schnell. Gestern fand die Preisverleihung der Besten 2023 statt, heute berichtet die Zeitung bereits über den Hasen und das Kaninchen, die nach Basel gehen: der Hase in Gold in Architektur für die Umnutzung des ehemaligen Coop-Weinlagers von Esch Sintzel Architekten und der Senn-Förderpreis Kaninchen für das Wohnhaus Stadtkind von Norma Tollmann. Beide Objekte stehen in direkter Nachbarschaft im Lysbüchel-Quartier...