So soll der Büroturm der UBS in Altstetten einmal aussehen. Fotos: PD

Junge Grüne mobilisieren gegen Büroturm der UBS in Zürich-Altstetten. Der Tagi berichtet. Ausserdem in der Presse: Aufzonen in Zürich, Tarife für den Solarstrom und die Aufwertung des St.Galler Stadtparks.

Referendum gegen UBS-Hochhaus Junge Grüne mobilisieren gegen Büroturm der UBS in Zürich-Altstetten. Der Tagi berichtet. Ausserdem in der Presse: Aufzonen in Zürich, Tarife für den Solarstrom und die Aufwertung des St.Galler Stadtparks. 25.04.2024 08:08

Erst vor zwei Wochen hiess der Zürcher Gemeinderat den privaten Gestaltungsplan gut, den die Grossbank mit der Stadt erarbeitet hatte, um unweit des Bahnhofs Altstetten bis 2029 einen Bürokomplex nach Plänen von Kengo Kuma und Büro Itten + Brechbühl zu bauen. «Doch bereits im Rat sorgte das Projekt für Diskussion», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›: «Während sich die SP auf die Seite der Bürgerlichen stellte, sprachen sich Grüne und AL gegen das Projekt aus.» Jetzt ergreifen die Jungen Grünen das Referendum. Mit immer neuen Bürotürmen wachse der Druck auf den Wohnungsmarkt. «Das UBS-Hochhaus zeigt exemplarisch, wie die Standortförderung keine Rücksicht auf die Stadtzürcher Bevölkerung kennt und ihr in grossen Teilen schadet», schreiben die Jungen Grünen in ihrer Mitteilung. «Der Abriss und Neubau von Gebäuden verursacht in jedem Fall grosse Mengen an Treibhausgasen», heisst es weiter. «Davon verantwortet die UBS mit ihrer Investitionspolitik bereits zu viele.» Bis Mitte Juni haben die Jungen Grünen nun Zeit, die geforderten 2000 Unterschriften zu sammeln und einzureichen. Weitere Meldungen: – «Nur wer günstige Wohnungen bietet, soll höher bauen dürfen»: Immobilienentwicklung Zürich plant in vielen Quartieren Aufzonungen. Mit einer Initiative will die AL dafür sorgen, dass nicht noch mehr teurer Wohnraum entsteht. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Tellplatz wird autofrei»: Um Bewohner und Aussengastronomie zu schonen, wird der Tellplatz im Gundeli teilweise für Autos gesperrt. ‹BZ Basel› berichtet. – Die Stadt St.Gallen will den Stadtpark aufwerten und fragt die Bevölkerung nach Verbesserungsvorschlägen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Das Bundesamt knausert bei Vergütung für Solarstrom»: Das Stromgesetz verspricht faire Tarife für den Solarstrom von Privaten. Doch das Modell des Bundes verunsichert die Solarsz...