Alle 148 Haushalte in dieser Überbauung erhalten ein Umzugsangebot. Fotos: PD

Rabatt für kleinere Wohnung nach Auszug der Kinder In Oerlikon erprobt eine kommerzielle Immobilienverwaltung ein Modell, mit dem Wohnungswechsel günstiger werden. Und weiter: St. Galler Wettbewerbsdebakel, Immobilien, Planungsdiskussionen und Zwangsrückbau. 29.09.2023 09:23

Wer nach dem Auszug der Kinder oder anderen Haushaltsverkleinerungen in einer grossen Wohnung bleibt, handelt individuell gesehen rational: Schliesslich kosten Wohnungen mit einem langen Mietvertrag im Vergleich viel weniger als neu ausgeschriebene Wohnungen. Der Umzug in eine kleinere Wohnung lohnt sich also oft nicht. Genossenschaften haben dies schon länger erkannt. Nun startet die CS in Oerlikon ein Pilotprojekt, bei dem kleinere Wohnungen absichtlich günstiger angeboten werden, damit grosse Familienwohnungen frei werden: «Wer innerhalb der Liegenschaft mit 148 Wohnungen in eine grössere oder kleinere Wohnung umzieht, darf seinen alten Quadratmeterpreis «mitnehmen». Das kann sich insbesondere für langjährige Mieterinnen und Mieter lohnen.», so der ‹Tages-Anzeiger›. Gemäss dem Artikel findet das Modell von rechts bis links Zuspruch. Allerdings hat die ganze Sache einen kleinen Haken, denn die frei gewordenen grösseren Wohnungen können zu einem höheren Quadratmeterpreis ausgeschrieben werden. So kostet dann etwa eine 4.5-Zimmer-Wohnung zwischen 2800 und 3500 Franken, statt wie zuvor 1800 Franken. Weitere Meldungen: - Komplizierter Städtebau im Waadtland. Wie in ‹24heures› zu lesen, engagieren sich in Aigle Anwohnende gegen ein geplantes Gymnasium und damit verbundene Langsamverkehrsprojekte. - Komplizierter Bau in St. Gallen, wie das ‹Tagblatt› berichtet. Das Siegerprojekt für den Universitäts-Neubau Campus Platztor wird gestoppt und das Bauprojekt neu ausgeschrieben. - In Kollbrunn im Tösstal entkernte ein Besitzer unbewilligt sein Flarzhaus. Nun wird er zum Wiederaufbau verpflichtet, wie der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. - Im Kanton Aargau gibt es immer weniger Mietwohnungen auf dem Markt. Die ‹Aargauer Zeitung› analysiert den kantonalen Immobilienmarkt aussieht....