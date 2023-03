Die Nationalratskommission will, dass bei Neubauten oder erheblichen Um- und Erneuerungsbauten Solaranlagen zur Produktion von Strom oder Warmwasser installiert werden. Fotos: salathearchitekten.ch/Roman Weyeneth

Der Nationalrat diskutiert den Ausbau der erneuerbaren Energien und die vorgesehene Solarpflicht. Die NZZ berichtet. Zudem in der Presse: Strassenkampf in Bern und Häuserkampf in Basel.

«Der Nationalrat diskutiert von Montag bis Mittwoch über die künftige Stromversorgung der Schweiz», berichtet die NZZ, insgesamt seien 14 Stunden Debatte zum Mantelerlass geplant. Das Parlament wolle den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben, umstritten seien die Abstriche beim Umweltschutz, die Pflicht zu Solaranlagen auf Gebäuden und neue Atomkraftwerke, schreibt die NZZ. Die Kommission des Nationalrats sehe vor, für Wind- und Solaranlagen im nationalen Interesse geeignete Gebiete im Richtplan auszuscheiden. Dort hat die Stromproduktion Vorrang gegenüber Umwelt- und Naturschutz. «Der Hauseigentümerverband wehrt sich gegen die vorgesehene Solarpflicht. Eine Mehrheit der Kommission will, dass bei Neubauten oder erheblichen Um- und Erneuerungsbauten Solaranlagen zur Produktion von Strom oder Warmwasser installiert werden», heisst es weiter. Bis 2032 sollen auch bestehende Bauten ab einer Gebäudefläche von 300 Quadratmetern mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Davon ausgenommen wären Wohngebäude. «Damit will die Mehrheit bereits wieder einen Kompromiss aufbrechen, den das Parlament im vergangenen Herbst gefunden hat. Damals hat man sich darauf geeinigt, dass nur Neubauten mit einer Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern Solarpanels installieren müssen.» Weitere Meldungen: – Enthüllungen um aufgeblähte CO2-Kompensationsprojekte haben den milliardenschweren Markt mit den Klimazertifikaten diskreditiert. «Es ist an der Zeit, dass die Unternehmen umdenken und nicht nur aufs Etikett ‹klimaneutral› setzen», schreibt die NZZ. – «Grüne und Bauern gehen in Stellung gegen neue Strassen»: Bei den Abstimmungen zu den Umfahrungen im Oberaargau und im Emmental waren die Gegner ohne Erfolg. Jetzt wollen sie bei der A1 weiterkämpfen. Der ‹Bund› berichtet. – «Die neue Front im Basler Häuserkampf»: An der Rosentalstrasse soll sich entscheiden, was in B...