«Netto null im Kleinen» Ein Zürcher Stadtquartier soll testen, wie klimaneutral leben geht. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: Bündner Klimakarten, St.Galler Grünraum und Lausanner Verdichtung. 08.02.2024 11:24

«Die Stadt Zürich will in einem Quartier testen, wie man die Bevölkerung zu klimaneutralem Verhalten erziehen kann», berichtet die NZZ. Im Gebiet Binz/Alt-Wiedikon soll ein erstes «Netto-Null-Quartier» entstehen. Dort sollen «lokale Initiativen aus dem Quartier» gefördert und verschiedene «Partizipationsmassnahmen» umgesetzt werden. Und das auf sechs Jahre angelegte Projekt soll «umfassend evaluiert» werden. Erkenntnisse sollen zudem laufend in andere Stadtteile übertragen werden. Der Zürcher Gemeinderat diskutierte das Projekt gestern und bewilligte einen Kredit von 7,7 Millionen Franken. Die NZZ schreibt: «Die grossen Fragen für die Stadt lauten also: Sind die Zürcherinnen und Zürcher bereit, ihren Lebensstil anzupassen? Und inwieweit kann und soll die Stadt darauf Einfluss nehmen?» Weitere Meldungen: – Im Osten von Lausanne soll die Stadt vertikal verdichtet werden. Der Gemeinderat will die Umrisse des Taoua-Tower mit Ballonen kennzeichnen. ‹24heures› berichtet. – «So prekär ist die Wohnungssituation in Graubünden tatsächlich»: Eine Analyse zeigt, wo bisher unterschätzte Probleme punkto Wohnungsknappheit in Graubünden liegen. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Das Churer Zentrum sieht dunkelrot»: Klimakarten zeigen für mehrere Bündner Regionen auf, wo welche klimatischen Bedingungen herrschen. In Chur etwa lässt sich heute schon Wüstenklima erleben, schreibt die ‹Südostschweiz›. – Am 14. April stimmt die Stadtsanktgaller Stimmbevölkerung über die Zukunft der Grünfläche beim Boppartshof ab. Das ‹St.Galler Tagblatt› informiert. – Die EKT-Energiestiftung will eine sichere und nachhaltige Energieversorgung im Kanton Thurgau. Die ersten ausgewählten Projekte werden mit rund einer halben Million Franken unterstützt. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....