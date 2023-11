Wie Thujahecken gepflegt werden: Ausstellungsgrafik zu «What Ever Green» im Zeughaus Teufen (Pauline Mayor, Loïc Volkart)

Mysterien der Einfamilienhaus-Schweiz Im Zeughaus Teufen widmet sich die Künstlergruppe GAFFA dem Garten des Hüslis. Das Kulturmagazin Saiten berichtet. Weiter in der Presse: Die Globus-Baustelle in Basel und verhinderte Mikrowohnungen. 08.11.2023 10:57

Der heimische Garten, schreibt Corinne Riedener im Kulturmagazin Saiten, sei der letzte Ort der Selbstbestimmung und Berechenbarkeit in einer sich immer schneller drehenden Welt – gut eingepackt und schwer einsehbar, umgeben von Zäunen, Gabionen, Steinsäulen und dem beliebtesten aller Sichtschütze: der Thujahecke. In der Ausstellung «What Ever Green» des Ostschweizers Kollektiv Gaffa, die noch bis zum 28. Januar 2024 im Zeughaus Teufen zu sehen ist, werde die Thujahecke nun zur Hauptattraktion: 200 Quadratmeter Thuja liessen eine grüne Vorortfantasie entstehen – «gleichermassen heimelig wie unbehaglich.» Die subtile Ausstellung im Zeughaus zeige, wie sich das Kollektiv weiterentwickelt habe, meint Riedener: «Die Thujahecke provoziert eine Unmenge an Bildern und Emotionen, indem sie eigentlich überhaupt nichts zeigt. Sie ist ein Kommentar zu Besitz und Klasse und ist es gleichzeitig nicht. Sie steht gleichermassen für einen Sehnsuchtsort wie für gesellschaftliche Grenzen. All diese Gegensätze gleichzeitig zu spüren und sie auch auszuhalten, ist sinnbildlich für diese Welt. Und all das in eine Thujahecke zu packen, ist grosse Kunst.» Weitere Meldungen: – Kein Baustopp bei Basler Globus-Grube: Der mögliche Kollaps des Benko-Immobilienkonzerns Signa bedroht die Zukunft des Basler Kaufhauses. Das Neubauprojet mitten in der Basler Altsadt sei jedoch durch einen Kredit der Kantonalbanken bis 2026 finanziell abgesichert, schreibt die Basler Zeitung. – Schulhaus Klingnau wird teurer: Warum die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Schützenmatt (ein 1. Preis von Baumgarnter Bär Architekten) 21.5 statt 19 Millionen Franken kostet, erklärt die Aargauer Zeitung. – Einsprecher blockieren Zwischennutzung auf dem Güterbahnhofareal St.Gallen: Die Gossauer Holzbaufirma Blumer Lehmann wollte hier Mikrowohnungen realisieren, «ganz aus Holz, ...