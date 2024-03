Auf dem Areal der Milchfabrik ensteht in Hochdorf ein neues Quarier Fotos: Gemeinde Hochdorf

Mitten im Dorf ein neues Quartier Salewski Nater Kretz entscheiden die Testplanung für das Südiareal in Hochdorf für sich. Weiter in den Medien: Swissquote-Campus, Kiff und Mäuse. 15.03.2024 09:19

Hochdorf kann mitten im Dorf ein Quartier in der Grösse von rund zwölf Fussballfeldern neu bespielen, schreibt die Luzerner Zeitung. Die finanzielle Schieflage der Hochdorf-Gruppe ist der Grund, warum die Gemeinde die Milchfabrik für 60 Millionen Franken kaufen konnte. Drei interdisziplinäre Teams haben in der Testplanung Ideen für das Areal entwickelt. Dabei haben sie sich an der Vision «Südiareal – Hofdere zentral» orientiert, welche die Gemeinde gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet hatte. Vor allem aus städtebaulicher Sicht hat die Projektidee des Teams unter der Federführung des Büros Salewski Nater Kretz aus Zürich am meisten überzeugt, teilt die Gemeinde mit – namentlich durch «eine neue starke Identität für das Südiareal», die auf der Entwicklung bestehender Strukturen aufbaut, «die gekonnt mit der Landschaft und der Siedlung verknüpft werden», ist im Schlussbericht der Testplanung zu lesen. Der Ansatz von Salewski Nater Kretz schafft in unmittelbarer Nähe zum heutigen Dorfzentrum einen Platz zum Verweilen – das ist das zentrale Element des Vorschlags. Bevor das Projekt Südiareal im Rahmen einer Masterplanung vertieft wird, erhält die Bevölkerung wiederum die Gelegenheit zur Mitwirkung. Weitere Meldungen: – Manchmal braucht es ein Bauwerk, um den Erfolg eines Unternehmens sichtbar zu machen, schreibt die NZZ. Doch auch nach vielen Jahren Vorbereitung steht der Swissquote-Campus in Gland noch immer nicht. – Kiff kann endlich loslegen: Die Bewilligung für den Neubau des Aarauer Kulturbetriebs ist rechtskräftig, weiss die Aargauer Zeitung. – Innenstadt hat ein hartnäckiges Mäuseproblem: Mehrere Lokale in der Stadt Bern haben immer wieder Mäuse. Der Kammerjäger erklärt in einer Reportage im Bund, weshalb die Nagetiere so schwer zu bekämpfen sind....