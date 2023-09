Schnittmodell von Mario Bottas Space Eye. Fotos: space-eye.ch

Mit Botta ins All Der Tessiner Architekt hat im Bernischen Niedermuhlern ein Observatorium in der Form eines Auges gebaut. Weiter in der Presse: Grünanlage statt Luxus-Quartier, die Jungfraubahn und der Solarexpress. 18.09.2023 09:45

Ein mandelförmiger Turm und ein Eingang, der ein paar Meter entfernt in den Ausstellungsbereich führt: Viel mehr ist vom neuen Observatorium, dem Space Eye, von aussen nicht zu sehen. Unter der Erde befindet sich nebst Ausstellungsflächen auch ein 8K-Planetarium, berichtet Der Bund. Der kinoähnliche Raum mit rundem Dach, das aus einer Leinwand besteht, führt Besuchende auf eine Reise ins All. «Rundtreppen und ein Aufzug führen zur Aussichtsplattform und dem schweizweit grössten Teleskop auf dem überirdisch gelegenen Turm. Aus der Vogelperspektive sieht das Gebäude aus wie ein Auge. Der Name Space Eye beschreibt also nicht nur den Zweck, sondern auch die ausgeklügelte Form, die sie dem Tessiner Stararchitekten Mario Botta verdankt», so Der Bund. Die Ausstellung richtet sich an Laien und Space-Nerds, das Teleskop darf von Profis der Universität Bern und auch von Besuchenden benutzt werden. Die Sternwarte eröffnet den regulären Betrieb am 23. September. Weitere Meldungen: – «Basler Hafenareal soll eine grosszügige Grünanlage erhalten»: Eine Initiative will die Entwicklung an Klybeck- und Westquai steuern und ein «Luxus-Quartier» verhindern. Die Baukommission hat nun einen Kompromiss vorgelegt, der es in sich hat. Die BZ berichtet. – «Im Olymp des Massentourismus»: Mit dem Bau der Jungfraubahn begann vor 125 Jahren die technische Kolonisation der Schweizer Alpen, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. – Alpine Solarprojekte: Der Disentiser Gemeinderat hat sich für die Realisierung der Solarexpress-Projekte Ovra Solara Magriel und Solar Alpin Disentis ausgesprochen, berichtet die Südostschweiz. Im Oktober kommen die Vorlagen nun an die Urne. – «Das zeugt von einem seltsamen Demokratieverständnis»: Der St.Galler Stadtrat soll erklären, wie er auf der West-Ost-Hauptachse Lärmschutz ohne Tempo 30 durchsetz...