Schnittmodell von Mario Bottas Space Eye. Fotos: space-eye.ch

Das Observatorium Space Eye steht kurz vor der Eröffnung. Ausserdem in der Presse: Ein knuffiger Miniflitzer, verschmähte Holzbecher und Bergbahnen im Baufieber.

09.08.2023 10:34

Bei der Sternwarte Uecht im Bernischen Niedermuhlern geht der Bau des neuen Observatoriums Space Eye in die Schlussphase. Gestern hob ein Helikopter das Teleskop in den von Mario Botta entworfenen Turm und setzte ihm die 2,7 Tonnen schwere Kuppel auf. Die Anlieferung von Teleskop und Kuppel sei der letzte grosse Moment vor der Eröffnung gewesen, berichtet ‹Der Bund›. Diese finde vom 15. bis zum 17. September statt. Den regulären Betrieb nimmt Space Eye am 23. September auf. Neben dem grössten und besten öffentlichen Teleskop der Schweiz beherbergt der Neubau ein Planetarium und Ausstellungsräume. Weitere Meldungen: – «Ist der Microlino ein Flop?»: Vor einem Jahr hat die Zürcher Kickboard-Firma Micro ein elektrisches Kleinstauto auf den Markt gebracht. Verkauft hat sie seither bloss 390 Stück. Weshalb ist der «Miniflitzer» mit dem «Jöö-Effekt» nicht beliebter? Der Tages-Anzeiger hat nachgefragt. – «Becher-Bredouille»: Ende Juli erhielten Fussballfans im Berner Wankdorf-Stadion das Bier im Einwegbecher aus Birkenholz statt aus Plastik. Nach nur einem Spiel waren die Ökobecher allerdings bereits Geschichte. «In den sozialen Medien hatten sich Fans über den «hölzernen Nachgeschmack» des Biers beschwert», erklärt die ‹bz›, und vergleicht anlässlich des gescheiterten Projekts die Ökobilanzen verschiedener Take-Away-Becher. – «Gondeltaxis, neue Routen und mehr Kapazität»: Viele Bergbahnen nutzen die Sommermonate für den Ausbau ihrer Infrastruktur. Wo es künftig noch schneller, weiter und höher hinauf geht, weiss der ‹Tages-Anzeiger›....