Querschnitt durch Mario Bottas Space Eye. Fotos: space-eye.ch

Mario Bottas Auge im Weltraum Auf der Baustelle von Mario Bottas Space Eye im Gantrischgebiet ist Halbzeit. Ausserdem in den Medien: Putins Architekt, Musterhäuser in Suhr, Co-Living in Basel und Warenhaus mit Erlebnis in Lausanne. 07.11.2022 08:06

In einem Jahr öffnet das Space Eye, das Observatorium für Weltraum und Umwelt im Gantrisch, seine Türen. Am Samstag war Baustellenbesichtigung. Astronaut Claude Nicollier sprach von Nachhaltigkeit, Architekt Mario Botta von Unendlichkeit. Die ‹Freiburger Nachrichten› berichten. Die Sternwarte auf der Uecht in der Berner Gemeinde Niedermuhlern wurde 1951 von Fabrikant Willy Schaerer errichtet. 1982 gründete Schaerer die Stiftung Privatsternwarte Uecht. Diese betreibt die Anlage und macht sie Astronomen und der Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Meldungen: – Er habe für 44 russische Milliardäre gebaut, sagt der italienisch-russische Architekt Lanfranco Cirillo in Moskau der ‹Neuen Zürcher Zeitung›. Darauf ist er stolz. Bloss in seine Heimat kann er nicht mehr zurückkehren: Er ist zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. «Ein Missverständnis», sagt er. – Das ‹Folio› der NZZ war zu Besuch im aargauischen Suhr. Dort steht der einzige Musterhauspark der Schweiz. «Es ist ein Ort für Planer, aber vor allem für Träumer» – von «schnörkellos» über «überaus repräsentativ» bis hin zu «südländischem Ambiente». – Das Hotel Balade in Basel ist nicht länger ein Hotel, sondern eine Art «gehobenes Studentenheim». Darin leben nun Berufstätige zwischen Anfang zwanzig und Ende fünfzig, wie die ‹Basler Zeitung› schreibt: «Co-Living hat in Basel Erfolg». – Weil sich heute alles online kaufen lässt, muss der Einzelhandel seiner Kundschaft ein Erlebnis bieten. Das Warenhaus Manor hat den Kosmetikbereich seiner Filiale in Lausanne entsprechend umgestaltet. «Mit teilweise überraschenden Neuheiten», wie ‹24 heures› schreibt....