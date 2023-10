Teil des Léman Express: der Bahnhof Lancy-Bachet. Fotos: Sandra Pointet

Ein Audit zeigt schwerwiegende Versäumnisse bei der grenzüberschreitenden S-Bahn in Genf. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: die Unibibliothek und die Stadtklima-Initiativen in Basel.