Die Baustelle der Roche-Hochhäuser in Basel. (Archivbild)

«Massive Überregulierung» des Baugewerbes Auf dem Basler Bauinspektorat stauen sich die Dossiers. Die BaZ berichtet. Ausserdem in der Presse: die Churer Stadtklima-Initiative, das Cheddite-Gebäude in Liestal und QR-Codes auf Zürcher Trottoirs. 03.11.2022 07:53

«Wer in Basel ein Haus umbauen möchte, muss sich gedulden. Statt der üblichen drei Monate braucht das Bauinspektorat oft doppelt so lange, wenn nicht noch länger, um Baugesuche zu prüfen», schreibt die ‹Basler Zeitung› heute. «Die Mitarbeiter auf dem Bauinspektorat sind aus meiner Sicht masslos überfordert», zitiert die Zeitung einen Unternehmer. «Das liegt aber nicht daran, dass sie schlecht arbeiten würden. Das grösste Problem ist die massive Überregulierung des Baugewerbes.» Die Geschäftsführerin eines Basler Architekturbüros sagt: «Früher sind wir mit unseren Unterlagen noch persönlich ins Bau- und Gewerbeinspektorat gegangen, haben dort mit den Inspektoren am Tisch gesessen und ganz pragmatisch nach Lösungen gesucht.» Am Dienstag hat die Regierung Stellung genommen und auf die schwierige personelle Situation verwiesen, die «zu einer Mehrbelastung bei den Mitarbeitenden der Abteilung und zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung der Gesuche» führe. Die Frist zur Bearbeitung eines Gesuchs liege bei drei Monaten. diese könne zurzeit nur in 67 Prozent der Fälle eingehalten werden, 2021 seien es 87 Prozent gewesen. Weitere Meldungen: – «Cheddite-Gebäude darf nicht abgerissen werden»: Das Kantonsgericht heisst eine Beschwerde des Baselbieter Heimatschutzes gut. Damit bleibt die Überbauung des ehemaligen Cheddite-Areals auf unabsehbare Zeit hinaus blockiert, berichtet die ‹Basler Zeitung›. – «Mit Tricks am Volkswillen vorbei»: Basel-Stadt hat den strengsten Wohnschutz der Schweiz. Doch das neue Gesetz wird kaum angewendet. Nun kündigt der Mieterverband eine Durchsetzunginitiative an. Die WOZ berichtet. – «Ein Turm am Ausgang der Taubenlochschlucht»: In der Stadt Biel entsteht ab Januar ein 50 Meter hohes Wohnhaus. Das Projekt war lange umstritten – ob das geplante Hotel je entsteht, ist offen. Der ‹Bund› berichtet. – «Zur Webs...