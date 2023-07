Umnutzung ‹Wohnen im ehemaligen Weinlager› in Basel durch Esch Sintzel Architekten.

«Manifest gegen phantasielose Neubauten» 25.07.2023 10:44

Der Umbau des ehemaligen Weinlagers in Basel durch Esch Sintzel Architekten zeuge von der Aufbruchstimmung unter Architekten, schreibt Andres Herzog heute in der NZZ. «Das Haus ist ein Manifest gegen den Abbruch und für den Bestand. Die starke Struktur ist eigenwillig, etwa wenn ein alter Träger mitten durch den Flur ragt. Doch die Irritationen sind kein Problem, sie sind eine Bereicherung. Die Umbaukultur reibt sich hier ganz bewusst am Bestand. Das erzeugt kreative Energie, die ein Neubau nicht freisetzen würde.» Die Architekten bewahrten die Struktur der 1950er und sparten so rund vierzig Prozent Energie ein gegenüber einem Ersatzneubau. «Der Umbau ist stilbildend und zukunftsweisend, weil seine Strategien übertragbar sind», heisst es weiter. «In der ganzen Schweiz stehen ähnliche Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, deren Erhalt sich aber dennoch lohnt. Der Umbau kostet nicht weniger als ein Neubau, aber er zahlt sich für das Klima und für die Raumqualitäten aus. Die Rechnung dürfte deshalb auch für andere Bauherren aufgehen.» Weitere Meldungen – Darf der Turm des St.Galler Kantonsspitals abgerissen werden? Oder wird das höchste Haus der Stadt unter Denkmalschutz gestellt? Das ‹St.Galler Tagblatt› über die anstehende Entscheidung des Stadtrats. – «Nach den Zürchern werden die Genfer kommen»: Während die Stadt Biel ihre Entwicklung auf bessere Steuerzahler ausrichtet, befürchten viele Bielerinnen und Bieler eine Gentrifizierung. Der ‹Bund› berichtet. – «Die klare Nummer zwei»: Die Baselbieter Gemeinde Reinach hat die 20'000er-Marke geknackt. Die ‹BZ Basel› beschreibt, wie das einstige Bauerndorf versucht, sich an das Stadt-Sein zu gewöhnen. – «Die Verlängerung des Viadukts von Malley»: Die Sanierung der alten Eisenbahnbrücke in Lausanne schreitet voran. ‹24heures› berichtet....