Eine Visualisierung des Solarprojekts im Val Nandro aus der Vogelperspektive.

«Machtwort aus den Bündner Bergen» Die Gemeinde Surses sagt Nein zum EWZ-Solarpark. NZZ, Tagi und Südostschweiz berichten. Ausserdem in der Presse: die Kaserne Zürich, das Basler Settelen-Areal und «Google zieht nicht ein». 30.01.2024 10:11

Die Gemeindeversammlung von Surses hat entschieden. Es gibt kein Baurecht für die alpine Fotovoltaikanlage in der Val Nandro. «Der Beschluss fiel am Montagabend in einem Grundsatzentscheid mit 177 Ja- gegen 378 Nein-Stimmen», berichtet die ‹Südostschweiz›. Philippe Heinzer vom Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) erkläre sich die Ablehnung aus dem Stimmvolk damit, dass die Surseserinnen und Surseser «an diesem Standort keinen Eingriff in die Natur wollten», zitiert der ‹Tages-Anzeiger›. Die NZZ schreibt: «Der Widerstand im Vorfeld war gross. Das schnelle Tempo, Befürchtungen über die Folgen für Tourismus und Natur sowie die eine oder andere Anti-Zürich-Polemik sorgten für Skepsis, besonders unter Tourismusunternehmern und Naturschützern.» Weitere Meldungen: – «Die Zürcher Militärkaserne erhält ein Glasdach»: Das 150-jährige Gebäude mitten in Zürich wird fitgemacht für den Einzug von zwei Erwachsenenschulen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Die Strasse, die nicht wegzubekommen ist»: Zürich stimmt am 3. März über einen «Central Park» am Wasser ab – ein schwieriges Unterfangen, wie die Geschichte zeigt. Ein Bericht in der NZZ. – «Google mietet teure Büros und zieht nicht ein»: Zwei frisch renovierte, zentral gelegene Edelbürohäuser in der Stadt Zürich stehen ungenutzt da. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Patt im Kampf um mehr Grün und grosse Bäume»: Im Bemühen um eine klimaangepasste Siedlungstätigkeit behalten im Zürcher Kantonsrat die Bürgerlichen im wichtigsten Punkt die Nase vorn, schreibt die NZZ. – «Zu wenig Grünfläche»: Der vorgeschriebene Grünflächenanteil auf dem Basler Settelen-Areal soll unterschritten werden. Anwohnende wehren sich gegen die Ausnahme. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Stolpersteine für neuen Wohnraum»: Erstwohnungen sind in vielen Bündner Orten Mangelware. Die Planungsproz...