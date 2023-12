Das Hochhaus wird die umliegenden Quartiere überragen. (© Christ & Gantenbein, Visualisierung: nightnurse)

Lukratives Wahrzeichen Ein Hochhaus aus Holz und Beton soll Geld in die Birsfelder Gemeindekasse spülen. Ausserdem in der Presse: Der neue Rummel um die Schatzalp und die Schweiz im Autobahnrausch. 20.12.2023 09:46

Birsfelden erhält ein neues Hochhaus. «Mitten im Ortskern, beim Steg über die Birs, wird es die ganze Gemeinde – und die angrenzenden Quartiere in Basel – überragen», schreibt die ‹bz›. Die Bauweise des 110 Meter hohen Wohn- und Gewerbeturms sei spektakulär: «Vorgesehen ist ein Holz-Beton-Hybrid, für die Schweiz eine Neuheit.» Und obwohl das Grundstück klein sei, werde über die Hälfte davon zum öffentlichen Freiraum. All das begeisterte die Gemeindeversammlung am Montagabend für das Vorhaben. «Die 183 Stimmberechtigten im Saal waren grossmehrheitlich überzeugt und nahmen den Quartierplan fürs Hochhaus an.» Mindestens so entscheidend wie städtebauliche und architektonische Überlegungen sei der finanzielle Aspekt gewesen, so die ‹bz›. Der Bau solle dazu beitragen, die seit Jahren leeren Kassen der Gemeinde zu füllen. «Ein Teil des Areals, auf dem das Hochhaus entstehen soll, ist auf Gemeindeboden, was Baurechtszinsen garantiert. Auch wenn ein Bevölkerungsmix angestrebt wird, ist ein Teil der Wohnungen für gute Steuerzahler vorgesehen.» Der Entwurf für das neue Hochhaus stammt von Christ & Gantenbein Architekten, Bauherrin ist die Balintra AG, Teil des UBS Immobilienfonds Sima. Weitere Meldungen: «Die Geschichte der Schatzalp»: Die Fernsehserie «Davos 1917» verhilft dem ehemaligen Sanatorium Schatzalp in Davos zu neuer Aufmerksamkeit. In der Serie werde aus der Schatzalp das fiktive «Curhaus Cronwald», erklärt der ‹Tages Anzeiger›, und erzählt die Geschichte des historischen Gebäudekomplexes aus diesem Anlass nach. Autobahn zum Ersten: Vor genau 60 Jahren eröffnete die erste Autobahn der Schweiz, die A1 zwischen Genf und Lausanne. Anlässlich des Jubiläums berichtet ‹24 heures› über die damalige Geschwindigkeits-Euphorie, über Geisterfahrten und die Einführung von Leitplanken. Autobahn zum Zweiten: «Nun ist der Au...